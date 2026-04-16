En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Superclásico
FÚTBOL

Alerta en River: las bajas y dudas que preocupan a Coudet para el Superclásico

El equipo de River afronta el clásico con bajas sensibles como Armani, Meza y Portillo, mientras que otros jugadores serán evaluados tras molestias recientes.

Alerta en River: las bajas y dudas que preocupan a Coudet para el Superclásico

River ya comenzó a enfocarse en el Superclásico ante Boca Juniors y el panorama no es el ideal. De cara al duelo en el Monumental, el equipo dirigido por Eduardo Coudet tendrá bajas confirmadas y varios futbolistas en duda, lo que obliga a rearmar piezas en un partido clave.

Leé también La excelente noticia que recibió Coudet en River antes del clásico con Racing
la excelente noticia que recibio coudet en river antes del clasico con racing

Luego del compromiso ante Carabobo, el cuerpo técnico hizo un repaso de la situación física del plantel y confirmó que no podrá contar con tres jugadores importantes: Franco Armani, Maximiliano Meza y Juan Portillo.

image

Juan Carlos Portillo sufrió una dura lesión en River y abandonó la cancha entre lágrimas.

Qué jugadores se pierden el Superclásico y por qué

La ausencia más sensible es la de Armani. El capitán arrastra problemas físicos desde la pretemporada, primero con un desgarro en el gemelo izquierdo y luego con una inflamación en el tendón de Aquiles. Esa seguidilla lo marginó durante gran parte del año y explica por qué apenas pudo disputar 45 minutos en lo que va de 2026. Por ahora, no está en condiciones de reaparecer, aunque la intención es que pueda volver a fines de abril.

En el caso de Meza, su ausencia se remonta al Superclásico de noviembre de 2025, cuando sufrió una lesión en el tendón rotuliano que derivó en una operación. Desde entonces, transita una recuperación progresiva y apunta a regresar recién en mayo.

El tercer nombre es Portillo, quien sufrió una lesión ligamentaria a comienzos de año. Su recuperación es más extensa y recién podría volver a tener minutos en el segundo semestre de 2026.

Quiénes están en duda y podrían complicar aún más el panorama

A las bajas confirmadas se suman interrogantes que el cuerpo técnico sigue de cerca. Giuliano Galoppo es uno de ellos: sufrió un esguince de tobillo en marzo, ya recibió el alta, pero no tiene ritmo de competencia y ni siquiera fue convocado en el último partido.

Los casos más recientes son los de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, ambos con molestias sufridas ante Carabobo. Vera pidió el cambio antes de los 20 minutos por un dolor en la rodilla y sería un esguince leve, mientras que Quintero sintió una molestia muscular en el recto anterior izquierdo y dejó el campo rengueando. Los dos serán evaluados con estudios.

Con este escenario, River llega al Superclásico con un plantel condicionado por las lesiones, a la espera de recuperar piezas clave o, al menos, confirmar qué alternativas tendrá disponibles para enfrentar a Boca.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Superclásico
Notas relacionadas
River le ganó a Racing en Avellaneda y logró su quinto triunfo consecutivo
En la previa del superclásico, River le ganó a Carabobo por la Copa Sudamericana
El contuntende descargo de Gustavo Costas tras la expulsión de Marcos Rojo: "Hay que..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar