En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Gallardo
FÚTBOL

Los 10 jugadores que podrían irse de River: la limpieza total que prepara Gallardo tras un 2025 para el olvido

Tras un 2025 marcado por malos resultados y la eliminación ante Racing, Marcelo Gallardo prepara una profunda reestructuración del plantel. Diez jugadores están apuntados para salir entre contratos que vencen y futbolistas considerados “transferibles”.

(Foto: Fotobaires).

(Foto: Fotobaires).

La derrota ante Racing encendió definitivamente las alarmas en River. Marcelo Gallardo, quien habló de un “trimestre pésimo” y de una caída que era “consecuencia lógica” del rendimiento del equipo, ya planifica una depuración profunda del plantel con vistas a 2026. Diciembre marcará un antes y un después en Núñez, con la salida de varios históricos y la apertura del mercado para negociar a jugadores que no lograron cumplir con las expectativas.

Leé también River en alerta máxima: el inesperado problema que preocupa a Gallardo en la previa de los Playoffs del Clausura
(Marcelo Endelli/Getty Images)
image

Mientras el Muñeco adelantó que “mañana ya me pondré a trabajar”, en el club saben que la reestructuración es inminente y que la lista de bajas aún puede crecer. Sin embargo, hoy hay diez nombres que están marcados para dejar el club —ya sea libres o en condición de transferibles— y que podrían poner fin a una etapa.

A quiénes se les termina su contrato en River y no seguirían

River tiene un grupo de futbolistas que finaliza su contrato en diciembre y cuya continuidad, en la mayoría de los casos, ya está descartada. Salvo un nombre puntual, el resto ya tiene definida su salida.

Los jugadores que finalizan su vínculo y se irían libres son:

  • Enzo Pérez (el único caso en duda)

  • Milton Casco

  • Ignacio Fernández

  • Gonzalo Martínez

  • Miguel Borja

  • Federico Gattoni (finaliza su préstamo desde Sevilla)

Con excepción del capitán, que tendrá la decisión final sobre su continuidad —aunque ocuparía un rol menor dentro del equipo—, el resto de los futbolistas no renovará su contrato. La mayoría son nombres con peso en la historia reciente del club, pero la decisión institucional ya está tomada: sus ciclos están terminados.

Tras la eliminación con Racing, Enzo Pérez fue el único que dejó abierta su situación: “Todavía no… Lo que menos me importa es eso. Masticar esta bronca y después se analizará bien. Pasan muchas situaciones. Lo que menos pienso es eso”, declaró.

Quiénes están en la “vidriera” y podrían ser transferidos

Además de quienes quedarán en libertad de acción, hay otros futbolistas que River está dispuesto a vender si llega una oferta acorde. Por edad, valor de mercado y presente irregular, varios nombres quedaron en la mira.

Los jugadores considerados transferibles son:

  • Paulo Díaz

  • Fabricio Bustos

  • Facundo Colidio

  • Sebastián Boselli

Estos cuatro futbolistas aparecen como potenciales ventas para el próximo mercado de pases. River escuchará ofertas por todos ellos y la intención es liberar espacio, reducir la masa salarial y generar ingresos para la reconstrucción deportiva.

La situación es clara: están “en vidriera”. El club busca reconfigurar el plantel, bajar el promedio de edad, sumar recambio y volver a competir en los niveles que exige la institución.

Con un final de temporada difícil y una eliminación que profundizó la crisis futbolística, River afronta un cierre de año decisivo. Las próximas semanas serán clave para confirmar salidas, definir el nuevo proyecto y reconstruir un plantel que ya dejó atrás su ciclo más exitoso. Gallardo ya tomó nota: la limpieza es inminente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Gallardo
Notas relacionadas
Racing vs. River: Aprevide levantó la sanción y el clásico en el Cilindro se jugará con público
En un partido electrizante, Racing lo dio vuelta en el final y eliminó a River
Boca, River y un cuadro picante: horarios y cruces de los octavos de final del Clausura

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar