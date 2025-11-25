Los 10 jugadores que podrían irse de River: la limpieza total que prepara Gallardo tras un 2025 para el olvido

Enzo Pérez (el único caso en duda)

Milton Casco

Ignacio Fernández

Gonzalo Martínez

Miguel Borja

Federico Gattoni (finaliza su préstamo desde Sevilla)

Con excepción del capitán, que tendrá la decisión final sobre su continuidad —aunque ocuparía un rol menor dentro del equipo—, el resto de los futbolistas no renovará su contrato. La mayoría son nombres con peso en la historia reciente del club, pero la decisión institucional ya está tomada: sus ciclos están terminados.

Tras la eliminación con Racing, Enzo Pérez fue el único que dejó abierta su situación: “Todavía no… Lo que menos me importa es eso. Masticar esta bronca y después se analizará bien. Pasan muchas situaciones. Lo que menos pienso es eso”, declaró.

Quiénes están en la “vidriera” y podrían ser transferidos

Además de quienes quedarán en libertad de acción, hay otros futbolistas que River está dispuesto a vender si llega una oferta acorde. Por edad, valor de mercado y presente irregular, varios nombres quedaron en la mira.

Los jugadores considerados transferibles son:

Paulo Díaz

Fabricio Bustos

Facundo Colidio

Sebastián Boselli

Estos cuatro futbolistas aparecen como potenciales ventas para el próximo mercado de pases. River escuchará ofertas por todos ellos y la intención es liberar espacio, reducir la masa salarial y generar ingresos para la reconstrucción deportiva.

La situación es clara: están “en vidriera”. El club busca reconfigurar el plantel, bajar el promedio de edad, sumar recambio y volver a competir en los niveles que exige la institución.

Con un final de temporada difícil y una eliminación que profundizó la crisis futbolística, River afronta un cierre de año decisivo. Las próximas semanas serán clave para confirmar salidas, definir el nuevo proyecto y reconstruir un plantel que ya dejó atrás su ciclo más exitoso. Gallardo ya tomó nota: la limpieza es inminente.