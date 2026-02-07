Alejandra Maglietti reveló por qué su fiesta de 15 es el peor de sus recuerdos: "Sólo quería que terminara"

Como si ese blooper no hubiese sido suficiente, la panelista aseguró que esa noche fue un verdadero caos, digna de una película en la que todo sale mal. “Hubo guerra de calabazas, se cortó la luz, se agarraron a piñas, la barra de tragos terminó en una tragedia. Fue una fiesta donde pasó de todo”, enumeró, dejando en claro que nada salió como estaba planeado.

Desde entonces, Alejandra optó por tomar una postura clara y mantenerse firme en su decisión de no festejar sus cumpleaños. Incluso hoy, en una etapa completamente distinta de su vida personal, esa idea no cambió. Cabe recordar que el año pasado la panelista se convirtió en madre por primera vez de Manuel, fruto de su relación con Juan Manuel Lago. Aun así, lejos de replantearse su postura, eligió seguir evitando cualquier tipo de celebración ligada a su fecha de nacimiento, priorizando su comodidad emocional por sobre los mandatos sociales.

Alejandra Maglietti - fiesta de 15

Cuál es el mayor miedo de Alejandra Maglietti tras el nacimiento de su hijo Manuel

A seis meses de haberse convertido en mamá, está claro que Alejandra Maglietti atraviesa uno de los momentos más movilizantes de su vida personal. Así, fines de octubre del año pasado cuando Manuel tenía apenas unas semanas de vida, la panelista decidió presentar públicamente a su hijo en Puro Show (El Trece), y allí se permitió abrirse como nunca antes para contar cómo vive esta nueva etapa marcada por la maternidad, los cambios y los miedos.

Visiblemente emocionada, Maglietti compartió al aire una reflexión profunda sobre todo lo que le generó la llegada de su hijo. Según contó, durante mucho tiempo pensó que la maternidad no iba a ser parte de su historia, hasta que la realidad la sorprendió por completo. "No imaginé que me iba a pasar esto en mi vida, siempre pensé que no, y ahora que llegó me di cuenta de lo lindo que es, de cómo me cambió la vida para bien y lo feliz que soy con Manu", expresó, dejando en claro el impacto positivo que tuvo el nacimiento del bebé en su día a día.

Luego de dedicarle de manera exclusiva sus primeras semanas a Manuel, la panelista retomó por entonces sus compromisos laborales. Sin embargo, el regreso a la rutina no fue tan simple como imaginaba. Con total honestidad, reconoció que todavía se estaba adaptando a los tiempos y exigencias del trabajo. "Estoy un poquito oxidada, estoy con un ritmo muy tranquilo y muy relajado, entonces me cuesta un poco", confesó, y enseguida sumó una frase que retrató el costado más sensible de esta etapa: "Me re cuesta dejarlo".

Durante la charla, Maglietti también habló de los temores que comenzaron a aparecer tras convertirse en mamá, incluso teniendo en cuenta su personalidad detallista y organizada. "Siempre fui un poco obsesiva, pero me aparecieron miedos que no conocía, estoy trabajando en eso porque me está costando mucho", explicó, y recordó los primeros días en casa con su hijo. "Me pasó que apenas nació que asustaba tenerlo en casa sola, decía: '¿qué hago?'", relató con sinceridad.

Con el paso del tiempo, la panelista aseguró que fue ganando confianza y seguridad en su rol. "Ahora, después de dos meses y medio ya lo baño sola, me animo más, estoy más canchera", afirmaba en en octubre pasado, aunque no ocultó lo difícil que fueron los comienzos. "Los primeros 10 días estuve sin dormir mirándolo constantemente con miedo de que le pasara algo", cerró, reflejando el nivel de entrega y cuidado con el que vive su reciente maternidad.