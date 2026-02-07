El tierno posteo de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de Magnolia que derritió las redes

Benjamín Vicuña y Magnolia 2

Entre las imágenes que eligió compartir, una de las que más ternura despertó fue una foto de Magnolia sola, en la playa, capturada en un momento simple y luminoso. Con una expresión natural y una leve sonrisa frente a cámara, la niña posó de manera espontánea, generando una ola de comentarios llenos de cariño.

Benjamín Vicuña y Magnolia 3

Para cerrar el mensaje, Benjamín optó por una frase breve pero cargada de afecto: “Feliz cumpleaños, Magno”. Además, sumó una postal familiar en la que Magnolia aparece junto a varios de sus hermanos, recordando que se trata de una familia ensamblada. Cabe mencionar que el actor también es padre de cuatro hijos varones fruto de su relación con Pampita.

Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de miles de “me gusta” y mensajes deseándole un feliz cumpleaños a la pequeña.

IG Benjamín Vicuña - saludo de cumpleaños a Magnolia

Cuál fue el saludo 2.0 de la China Suárez a su hija Magnolia

En tanto, desde el lado de su mamá, la China Suárez también saludó y homenajeó a su hija de manera virtual. A las 12 de la noche, justo cuando comenzaba el cumpleaños de Magnolia, la actual pareja de Mauro Icardi compartió en sus Instagram Stories una postal abrazada a la nena en la cama junto a la dedicatoria: "Buenas noches mi cumpleañera amada", al que le agregó un corazón y un emoji de estrellas brillantes.

Pero eso no fue todo, porque durante la tarde de este sábado sumó la publicación de Caro Nolte, amiga y agente de la agencia que representa a Eugenia. A modo de reposteo de una Instagram Storie, puede verse una tierna postal de la nena recostada en un sillón colorido, que ilumina aún mas con su hermosa sonrisa.

IG China Suárez - cumple Magnolia 1

Allí se lee a modo de tierna dedicatoria: "No sé cuál foto elegir porque son todas lindas. Feliz Cumple Magnoloti del amor, loquita linda que queremos tanto!".

Seguramente dentro de algunos días, tanto la mamá como el papá le harán un festejo a su medida en Buenos Aires junto a sus amiguitos de toda la vida, dado que la China anunció este semana que estaría viajando a Argentina justamente por el cumpleaños de la pequeña.