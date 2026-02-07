El tierno posteo de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de Magnolia que derritió las redes
A través de una emotivo posteo, Benjamín Vicuña celebró los ocho años de Magnolia. Aquí, la amorosa dedicatoria del actor a su hija, fruto de su relación con la China Suárez, junto al álbum fotográfico del actor.
7 feb 2026, 14:50
Este sábado 7 de febrero es una fecha muy especial paraBenjamín Vicuña y la China Suárez: Magnolia, la hija mayor que tuvieron juntos, está cumpliendo sus 8 años. En ese marco, el actor chileno recurrió a sus redes sociales para homenajearla con un mensaje cargado de emoción, sensibilidad y amor, acompañado por una serie de fotos que rápidamente conmovieron a sus seguidores.
Fiel a su estilo íntimo y poético, Vicuña abrió su dedicatoria con una reflexión profunda sobre el vínculo que los une: “El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú”. A partir de allí, el actor hizo un recorrido emotivo por el momento en que Magnolia llegó a su vida y a su familia, destacando detalles que marcaron ese instante tan significativo: “Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón. Elegiste una familia grande, con muchos hermanos”.
El posteo continuó con palabras de admiración hacia la niña, a quien suele llamar cariñosamente “Magno”. En otro fragmento del mensaje, Benjamín expresó su asombro constante al verla crecer y desarrollarse: “Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas”. Con esa frase, volvió a dejar en claro la profunda conexión que siente con su hija y el orgullo que le genera verla día a día.
Pero la dedicatoria no se quedó solo en la emoción inicial. El actor fue más allá y profundizó sobre lo que Magnolia representa en su vida, destacando el aprendizaje que le trajo la paternidad: “Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez. Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser”.
Entre las imágenes que eligió compartir, una de las que más ternura despertó fue una foto de Magnolia sola, en la playa, capturada en un momento simple y luminoso. Con una expresión natural y una leve sonrisa frente a cámara, la niña posó de manera espontánea, generando una ola de comentarios llenos de cariño.
Para cerrar el mensaje, Benjamín optó por una frase breve pero cargada de afecto:“Feliz cumpleaños, Magno”. Además, sumó una postal familiar en la que Magnolia aparece junto a varios de sus hermanos, recordando que se trata de una familia ensamblada. Cabe mencionar que el actor también es padre de cuatro hijos varones fruto de su relación con Pampita.
Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de miles de “me gusta” y mensajes deseándole un feliz cumpleaños a la pequeña.
Cuál fue el saludo 2.0 de la China Suárez a su hija Magnolia
En tanto, desde el lado de su mamá, la China Suárez también saludó y homenajeó a su hija de manera virtual. A las 12 de la noche, justo cuando comenzaba el cumpleaños de Magnolia, la actual pareja de Mauro Icardi compartió en sus Instagram Stories una postal abrazada a la nena en la cama junto a la dedicatoria: "Buenas noches mi cumpleañera amada", al que le agregó un corazón y un emoji de estrellas brillantes.
Pero eso no fue todo, porque durante la tarde de este sábado sumó la publicación de Caro Nolte, amiga y agente de la agencia que representa a Eugenia. A modo de reposteo de una Instagram Storie, puede verse una tierna postal de la nena recostada en un sillón colorido, que ilumina aún mas con su hermosa sonrisa.
Allí se lee a modo de tierna dedicatoria: "No sé cuál foto elegir porque son todas lindas. Feliz Cumple Magnoloti del amor, loquita linda que queremos tanto!".
Seguramente dentro de algunos días, tanto la mamá como el papá le harán un festejo a su medida en Buenos Aires junto a sus amiguitos de toda la vida, dado que la China anunció este semana que estaría viajando a Argentina justamente por el cumpleaños de la pequeña.