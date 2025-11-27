El inesperado descargo del futbolista Diego García tras ser condenado por abuso: "Es una..."

El futbolista también remarcó que no está dispuesto a “rendirse ni entregarse” y que seguirá insistiendo con su versión de los hechos: “Hasta que no salga la verdad, no voy a parar, lo haré por mí y por mi familia”.

Además, agradeció a quienes lo apoyaron desde el inicio y dijo no guardar rencor hacia quienes lo juzgaron. “Gracias a los que en verdad siempre estuvieron conmigo, gracias por no dejarme caer en estos años tan difíciles”, escribió. Sobre las críticas públicas recibidas, agregó: “A los que me juzgaron sin conocerme, sin conocer la verdad, no guardo rencor”.

García cerró su mensaje apelando a la fortaleza personal: “Como lo llevo tatuado en mi pierna: ‘Solo los fuertes saben esperar’”.

De qué se lo acusó a Diego García y por qué fue condenado

El caso que derivó en la condena ocurrió el 24 de febrero de 2021. Aquella noche, varios futbolistas de Estudiantes de La Plata se reunieron en una quinta en la localidad de Abasto. Según la denuncia, una joven de 21 años —jugadora de hockey del club— afirmó que mientras esperaba para ingresar al baño, García la tomó por la fuerza, entró con ella y la abusó.

Luego de la denuncia, Estudiantes activó su protocolo de género y separó al jugador del plantel profesional. Si bien más tarde regresó a los entrenamientos, no volvió a disputar minutos oficiales. Con el tiempo, la institución decidió cederlo: primero a Talleres, luego a Patronato, y más tarde, tras la rescisión de su contrato, a Emelec y Liverpool. Su llegada a Peñarol marcó su último movimiento futbolístico antes de la sentencia judicial.

Tras un proceso que se extendió por más de tres años, el juez dictó una pena de seis años y ocho meses de prisión efectiva.

Qué pasó en la audiencia: el desmayo de García ante la sentencia

Uno de los momentos más comentados de la jornada judicial fue el desvanecimiento de García dentro del tribunal. Según lo ocurrido en la sala, el futbolista escuchó la condena y segundos después perdió el conocimiento. Fue asistido por personal sanitario y permaneció algunos minutos bajo observación hasta que pudo reincorporarse.