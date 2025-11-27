En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Futbolista
Abuso
FÚTBOL

El inesperado descargo del futbolista Diego García tras ser condenado por abuso: "Es una..."

El futbolista uruguayo, condenado a seis años y ocho meses de prisión por violación, publicó un comunicado luego de conocer la sentencia.

El inesperado descargo del futbolista Diego García tras ser condenado por abuso: Es una...

Horas después de recibir una condena a seis años y ocho meses de prisión por violación, Diego García rompió el silencio. El exjugador de Estudiantes, actualmente en Peñarol, publicó un comunicado en sus redes sociales donde expresó su dolor por el fallo en su contra, reafirmó su postura de inocencia y aseguró que continuará buscando “la verdad” sobre lo ocurrido aquella noche del 24 de febrero de 2021.

Leé también Condenaron a más de seis años de prisión al futbolista Diego García por abuso
condenaron a mas de seis anos de prision al futbolista diego garcia por abuso
image

El testimonio del futbolista se difundió en un momento de alta tensión personal: durante la audiencia en la que se leyó la sentencia, García se desmayó frente al tribunal y tuvo que ser asistido por personal médico. Minutos más tarde, cuando recuperó la estabilidad, abandonó el recinto acompañado por su entorno.

Su mensaje público reavivó el impacto del caso, que desde 2021 tuvo fuerte repercusión en el fútbol argentino y el club Estudiantes de La Plata, donde él jugaba al momento de la denuncia.

Qué dijo Diego García en su comunicado tras la condena

En su publicación, García describió el momento que atraviesa como uno de los más difíciles de su vida y sostuvo que se siente víctima de una injusticia. “A veces la vida te pone en batallas que no merecías y te hiere con golpes que no buscaste”, comenzó su descargo. Luego, profundizó sobre cómo lo afectó el proceso judicial: “Ser acusado de algo que no hice es una de las heridas más difíciles de llevar”.

El futbolista también remarcó que no está dispuesto a “rendirse ni entregarse” y que seguirá insistiendo con su versión de los hechos: “Hasta que no salga la verdad, no voy a parar, lo haré por mí y por mi familia”.

Además, agradeció a quienes lo apoyaron desde el inicio y dijo no guardar rencor hacia quienes lo juzgaron. “Gracias a los que en verdad siempre estuvieron conmigo, gracias por no dejarme caer en estos años tan difíciles”, escribió. Sobre las críticas públicas recibidas, agregó: “A los que me juzgaron sin conocerme, sin conocer la verdad, no guardo rencor”.

García cerró su mensaje apelando a la fortaleza personal: “Como lo llevo tatuado en mi pierna: ‘Solo los fuertes saben esperar’”.

De qué se lo acusó a Diego García y por qué fue condenado

El caso que derivó en la condena ocurrió el 24 de febrero de 2021. Aquella noche, varios futbolistas de Estudiantes de La Plata se reunieron en una quinta en la localidad de Abasto. Según la denuncia, una joven de 21 años —jugadora de hockey del club— afirmó que mientras esperaba para ingresar al baño, García la tomó por la fuerza, entró con ella y la abusó.

Luego de la denuncia, Estudiantes activó su protocolo de género y separó al jugador del plantel profesional. Si bien más tarde regresó a los entrenamientos, no volvió a disputar minutos oficiales. Con el tiempo, la institución decidió cederlo: primero a Talleres, luego a Patronato, y más tarde, tras la rescisión de su contrato, a Emelec y Liverpool. Su llegada a Peñarol marcó su último movimiento futbolístico antes de la sentencia judicial.

Tras un proceso que se extendió por más de tres años, el juez dictó una pena de seis años y ocho meses de prisión efectiva.

Qué pasó en la audiencia: el desmayo de García ante la sentencia

Uno de los momentos más comentados de la jornada judicial fue el desvanecimiento de García dentro del tribunal. Según lo ocurrido en la sala, el futbolista escuchó la condena y segundos después perdió el conocimiento. Fue asistido por personal sanitario y permaneció algunos minutos bajo observación hasta que pudo reincorporarse.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Futbolista Abuso
Notas relacionadas
El desgarrador mensaje de la denunciante del futbolista Diego García tras la sentencia por abuso: "Hay un..."
La confesión más íntima de Colapinto: qué es lo que más extraña de su vida antes de la F1

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar