Allanaron la casa de Catalina Gorostidi de Gran Hermano: las escandalosas razones del operativo

Allanmiento Catalina Gorostidi 1

En tanto, en la otra imagen se aprecia el numeroso grupo de trabajadores de policía y lotería que intervinieron en el allanamiento de este este viernes.

Así las cosas, hasta el momento Cata no hizo ninguna referencia al tema desde sus redes sociales. Porque si algo está claro, es que sin duda le generará un serio traspié no sólo en el ámbito legal, sino también en lo que a su imagen como influencer se refiere, y a las acciones comerciales que pueden llegar a caérsele como consecuencia de haber promocionado algo ilegal.

Allanmiento Catalina Gorostidi 2

Cuál fue la sorpresiva confesión sentimental de Catalina Gorostidi después de su controvertida separación de Joel Ojeda

A nueve meses de su mediática y turbulenta separación de Joel Ojeda, su excompañero de Gran Hermano, Catalina Gorostidi volvió a ser noticia al revelar que está nuevamente en pareja.

La pediatra santafesina, recordada por su explosiva participación en la edición 2023 del reality de Telefe —donde pasó de ser íntima amiga de Furia a su principal rival—, sorprendió al confirmar en el programa de streaming All Access, en el que comparte panel con otros exhermanitos, que decidió darle una nueva oportunidad al amor.

“Estoy de novia. Hoy es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!”, exclamó Cata en medio de la transmisión en vivo. Su compañera Chiara Mancuso no dudó en acompañarla en el momento y la animó a contar más detalles sobre su flamante relación, aunque Gorostidi prefirió mantener bajo reserva la identidad de su pareja.

Embed

Entre risas, la ex GH respondió con sinceridad a las preguntas de sus compañeros. Cuando le consultaron si ya había intimidad entre ellos, contestó sin rodeos: “Fue a casa y le re gustaron los perros. Eso es un punto para él.” Con esa frase, dejó en claro que su historia con Joel Ojeda pertenece definitivamente al pasado y que está enfocada en una etapa emocional más tranquila y positiva.

Fiel a su estilo frontal, Catalina volvió a usar el espacio del streaming para abrirse sobre su vida personal, como ya lo hizo en otras ocasiones. Cabe recordar que, semanas atrás, en el mismo programa, se refirió a los comentarios negativos que recibe en redes sociales sobre su apariencia física y habló con total honestidad sobre su salud.

“Estoy re contra podrida [...] La última vez que viajé a Santa Fe no pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa. Estoy anémica porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente, pero estoy en tratamiento”, reconoció entonces. Y cerró contundente: “Yo nunca hablé del cuerpo de nadie, jamás. Entonces, lo que me escriben en redes no me interesa porque son personas que ni siquiera conozco.”