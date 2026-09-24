River cambiaría de calendario en el Torneo Clausura: por qué jugaría la fecha 12 antes que la 11

A este grupo de convocados se suma un contingente especial para el encuentro amistoso del 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, noche en la que Lionel Messi se despedirá del seleccionado nacional. Para dicha jornada histórica, fueron llamados los campeones del mundo en Qatar 2022 Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Marcos Acuña, ya que la organización dispuso contar con la presencia de la mayor parte del plantel consagrado.

Qué partidos le quedan a River para cerrar la fase regular del certamen

Una vez completados estos dos compromisos reprogramados, la escuadra millonaria encarará el tramo decisivo de la primera fase del certamen. A River solo le quedarán cuatro fechas finales en la fase regular frente a Belgrano, Racing, Boca y Aldosivi, donde intentará sellar su boleto a los playoffs de la competencia y asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2027.