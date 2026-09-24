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River cambiaría de calendario en el Torneo Clausura: por qué jugaría la fecha 12 antes que la 11

River jugaría la fecha 12 del Torneo Clausura antes que la 11. Conocé los motivos detrás de esta extraña modificación.

River cambiaría de calendario en el Torneo Clausura: por qué jugaría la fecha 12 antes que la 11

En medio del parate por la actividad internacional y a poco más de una semana para que se reanude la competencia local, la dirigencia de River Plate encabeza gestiones formales para reestructurar su calendario deportivo en el Torneo Clausura. Debido a la elevada cantidad de futbolistas cedidos al seleccionado nacional durante la ventana FIFA, la institución de Núñez buscará postergar su compromiso de la fecha 11 frente a Sarmiento de Junín, invirtiendo el orden de disputa con el encuentro correspondiente a la jornada posterior.

Leé también River tomó una decisión con Leonardo Ponzio tras su arranque perfecto como DT
River tomó una decisión con Leonardo Ponzio tras su arranque perfecto como DT. (Foto: archivo)

De concretarse la reprogramación, el partido estipulado originalmente para el 7 de octubre en Junín se trasladaría para el miércoles 14 del mismo mes. A su vez, para no frenar el rodaje del plantel, el cruce ante Estudiantes de Río Cuarto por la doceava fecha se adelantaría para el sábado 10 de octubre, alterando por completo la secuencia natural del fixture.

Por qué se modifica el calendario de River en el Torneo Clausura

La reestructuración del fixture se ampara en una presentación institucional que autoriza a postergar sus compromisos locales a aquellos equipos que cedan una nómina numerosa de futbolistas durante las convocatorias internacionales. En ese aspecto, el cuadro de Núñez resulta la institución más perjudicada del fútbol argentino por la cantidad de bajas, lo que motivó la solicitud para postergar el duelo ante el Verde.

En primer término, Lionel Scaloni decidió citar para los entrenamientos y partidos de la Selección Argentina a Santiago Beltrán, Nicolás Otamendi, Tobías Andrada y Thiago Almada, aunque este último fue desafectado de la gira tras sufrir un desgarro en el muslo durante el último encuentro frente a Huracán, retornando al club para iniciar su recuperación.

A este grupo de convocados se suma un contingente especial para el encuentro amistoso del 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, noche en la que Lionel Messi se despedirá del seleccionado nacional. Para dicha jornada histórica, fueron llamados los campeones del mundo en Qatar 2022 Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Marcos Acuña, ya que la organización dispuso contar con la presencia de la mayor parte del plantel consagrado.

Qué partidos le quedan a River para cerrar la fase regular del certamen

Una vez completados estos dos compromisos reprogramados, la escuadra millonaria encarará el tramo decisivo de la primera fase del certamen. A River solo le quedarán cuatro fechas finales en la fase regular frente a Belgrano, Racing, Boca y Aldosivi, donde intentará sellar su boleto a los playoffs de la competencia y asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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