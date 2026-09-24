River cambiaría de calendario en el Torneo Clausura: por qué jugaría la fecha 12 antes que la 11

En medio del parate por la actividad internacional y a poco más de una semana para que se reanude la competencia local, la dirigencia de River Plate encabeza gestiones formales para reestructurar su calendario deportivo en el Torneo Clausura. Debido a la elevada cantidad de futbolistas cedidos al seleccionado nacional durante la ventana FIFA, la institución de Núñez buscará postergar su compromiso de la fecha 11 frente a Sarmiento de Junín, invirtiendo el orden de disputa con el encuentro correspondiente a la jornada posterior.