“No tuvo una buena cobertura del Papa, porque los 80 periodistas que acompañaron la cápsula Papal hubo mucha bronca con Nelson porque rompió todo tipo de protocolos, rompió códigos. A mí me pasó en las Jornadas Mundiales de la Juventud, el primer viaje del Papa Francisco fue a Río de Janeiro y convocó a una reunión de toda la comunidad argentina en la Catedral de Río”, relató.

Según su versión, Castro se acercó al pontífice mientras acompañaba a un joven en silla de ruedas y sacó el celular en el momento del saludo: “Fuimos, fue Nelson y aparece empujando una silla de ruedas de un chico discapacitado. Yo me quedé helado, dije, no, esto es una bajeza que nunca lo vi. Y cuando el Papa va a saludar, le toca saludar al chico discapacitado que él estaba con la silla de ruedas, saca un celular ya conectado con el estudio y le hace un reportaje de asalto al Papa Francisco”.

Duggan sostuvo que la intervención incomodó a Francisco y también apuntó contra el trato de Castro con sus colegas. “Sé que el Papa se recontra calentó, lo quiso echar a patadas a Nelson Castro, no lo hizo porque es el Papa, pero estaba re caliente el Papa Francisco. Pero Nelson rompe límites cuando está ahí en cobertura, sobre todo se porta muy mal con otros colegas ”, sentenció.

El relato sobre aquella visita a Brasil se conoció después de que circulara un video del vuelo a Perú. En esas imágenes se ve a Nelson Castro interactuar con León XIV mientras transmitía en vivo, una secuencia que también generó críticas por el protocolo durante la gira.

Qué dijo Nelson Castro

En medio de las críticas por su cobertura del viaje del papa León XIV a Perú, Nelson Castro habló con Radio Rivadavia. Allí, el periodista de TN explicó cómo se preparan los discursos del pontífice y qué papel cumple su equipo. La polémica por sus comentarios sobre Chiclayo quedó fuera de la charla.

Consultado sobre si León XIV cuenta con colaboradores propios o mantiene el equipo que trabajaba con Francisco, Castro respondió: “No, no, por supuesto él tiene su equipo, hay un equipo permanente, él por supuesto le pone su imprenta, su impronta. Es un elemento realmente muy importante y determinante para eso”.

“El equipo es estable, él fija los temas y fundamentalmente por supuesto tiene gente de su confianza y su secretario es realmente muy importante”, explicó.

Además, aseguró que el pontífice conoce de antemano lo que se dirá en los actos oficiales. “Él después los lee los discursos obviamente, así que él sabía no solamente lo que él iba a decir, sino lo que los otros iban a decir”, agregó.