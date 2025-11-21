Acciones y bonos argentinos cayeron por la volatilidad de Wall Street y volvió a subir el riesgo país. 

Embed

Reservas, compras de divisas y expectativas por el manejo de pasivos

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, remarcó que la principal incógnita del mercado sigue siendo el sendero de acumulación de reservas netas, luego de que el Gobierno confirmara que no habrá metas de acumulación.

El mercado sigue de cerca:

si el Tesoro continuará comprando divisas en el MULC o en bloques,

la posible recompra de bonos en dólares,

y operaciones de manejo de pasivos que reduzcan los pagos futuros.

Franco señaló que un eventual canje o recompra tendría foco en los bonos con vencimientos en 2029 y 2030, que concentran las mayores necesidades financieras de los próximos años.

Acciones argentinas retrocedieron en Buenos Aires y Nueva York

El S&P Merval cayó 3,1% hasta 2.761.615 puntos. En Wall Street, los ADR argentinos también retrocedían:

Grupo Galicia: –4,4%

Banco Francés: –5,3%

YPF: –3,2%

Feriado, demoras operativas y estrategias para los inversores

Aunque este viernes hubo negociación local, no hubo liquidación en ByMA. El lunes 24, por el feriado del Día de la Soberanía, no operarán los bancos ni habrá actividad cambiaria ni de bonos extrabursátiles.

Las operaciones T+1 del 21 de noviembre se liquidarán recién el martes 25, lo que obliga a los inversores a replantear estrategias de cartera ante un fin de semana largo con mercados cerrados.