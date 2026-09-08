Eduardo Elsztain explicó por qué compró acciones de la empresa que concentra negocios en Malvinas

Una inversión vinculada al "reclamo de soberanía"

Elsztain explicó que la decisión de adquirir acciones de la FIC comenzó entre 2005 y 2006. Según detalló, detrás de esa operación estaba una idea que había escuchado de su abuelo Isaac y que también vinculó con antecedentes políticos y empresariales argentinos.

“Mi abuelo Isaac siempre me decía que si Argentina se hubiera involucrado económicamente en la vida de las islas Malvinas durante todo el siglo XX, probablemente hubiéramos evitado la guerra”, recordó.

En esa misma línea, mencionó los intentos realizados en el pasado para adquirir la compañía. Según su relato, Juan Domingo Perón buscó comprar la FIC en más de una oportunidad y también existió un intento del empresario metalúrgico César Cao Saravia en 1977.

Para Elsztain, el interés económico podía funcionar como una herramienta complementaria dentro de la disputa por la soberanía. “La idea, que coincide con la estrategia diplomática de nuestro país desde hace décadas, era que estrechar los lazos sociales, económicos, culturales y productivos con las Islas Malvinas a través de una empresa argentina podía ayudar en el reclamo de soberanía”, afirmó.

La Falkland Islands Company se presenta en su sitio web como el "proveedor de soluciones de primera elección en las islas Malvinas". (Foto: FIC)

La FIC, según explicó el empresario, tiene actividad en áreas inmobiliarias, agropecuarias y hoteleras, entre otras, y ocupa un lugar relevante dentro de la economía de las islas.

El intento de tomar el control de la compañía

El momento de mayor avance en su estrategia llegó en 2017, cuando los empleados de la empresa formularon una oferta para adquirirla: “Pensé que esa era nuestra oportunidad, así que oferté para quedarme con el control mayoritario de la empresa más importante de las islas Malvinas”, sostuvo.

El empresario explicó que consideraba que las reglas del mercado bursátil británico permitían realizar una oferta superior cuando una compañía recibía una propuesta de adquisición. Su intención, según describió, era utilizar esa posibilidad para transformar la relación económica entre la Argentina y las islas.

Sin embargo, la operación no avanzó. Elsztain aseguró que “la propuesta fue bloqueada y prohibida por las autoridades británicas” y señaló que Theresa May, quien era primera ministra del Reino Unido en ese momento, se manifestó públicamente contra la posibilidad de que una empresa argentina adquiriera la FIC.

Como consecuencia de esa decisión, su participación quedó limitada a las acciones que ya había adquirido en el mercado. “Mi empresa solo pudo mantener la participación minoritaria que había comprado a través del mercado -cercana al 2%- que tiene hoy, y la mayoría accionaria terminó en manos de Staunton Holdings Ltd”, indicó.

Según el empresario, la entonces primera ministra británica, Theresa May, se manifestó públicamente contra la posibilidad de que una empresa argentina adquiriera la FIC. (Foto: archivo)

La reacción por las acusaciones en redes

El empresario también se refirió a los cuestionamientos que reaparecieron tras la difusión de información sobre su participación en la compañía. “Nuevamente veo aparecer en redes sociales teorías conspirativas y antisemitas sobre mi persona, que distan tanto de la realidad concreta de los acontecimientos que a veces me parece hasta ridículo”, manifestó.

Además, mencionó sus años de formación en el Colegio Nacional Buenos Aires y su paso por el servicio militar obligatorio como parte de las experiencias que contribuyeron a formar su vínculo con la causa Malvinas: "Ha atravesado tanto mi vida privada como la del país”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que, aunque el intento de adquirir el control de la FIC no prosperó, considera que la iniciativa tuvo sentido desde su perspectiva empresarial y personal. “Pensar que podría haber aportado algo desde mi rol empresarial en este tema valió la pena, aunque haya fracasado”, afirmó.

Y dejó abierta la posibilidad de volver a intentar una operación similar en el futuro. “Si pudiera, no dudaría en volver a intentarlo -y quién dice, quizás vuelva a pasar”, concluyó.

La participación de Elsztain en la FIC volvió al centro de la discusión después de que el presidente Javier Milei anunciara en una cadena nacional que enviará un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra las compañías que operen en las islas Malvinas sin autorización argentina.