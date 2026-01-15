Susana Giménez defendió a Julio Iglesias tras las denuncias y el video del beso a la fuerza: "Es un..."

Consultada por la situación de Julio Iglesias y el escándalo judicial que lo involucra, la diva lo bancó con firmeza: "Julio me daba besos porque somos amigos hace 50 años, jamás hablaré mal de Julio. Lo amo, admiro y es un caballero".

Y resaltó: "No me meto en las denuncias pero Julio realmente es un señor y siempre juega con eso, me da besos y yo conocí a su mujer y le dije: 'Miranda (Rynsburger), este me da besos todo el tiempo'. Todo el mundo sabe cómo es Julio y no hablé con él todavía".

Embed

Verónica Castro relató cuando Julio Iglesias la tocó en un evento y cuál fue su inmediata reacción

En el programa mexicano Ventaneando recordaron la vez que Verónica Castro comentó en una entrevista con Pati Chapoy que Julio Iglesias la tocó sin su consentimiento en un evento público y cuál fue su inmediata reacción.

La actriz mexicana narró que el hecho ocurrido durante una entrega de premios con varios artistas famosos presentes, cuando el cantante español la tocó de atrás sin su consentimiento en pleno escenario.

"El otro día sacaron un beso que me robó Julio Iglesias porque sí. Un día me agarró una nalga arriba de un escenario", comenzaba su relato la artista.

Y puso en contexto: “Habíamos varios artistas y era una entrega de unos premios, no sé qué, una fiesta muy grande, pero había artistas de mucho nombre allí. También estaba Julio Iglesias”.

Verónica Castro contó que el cantante español se colocó detrás de ella sin que lo notara y luego la tocó sin su consentimiento. "Y de repente siento que alguien me agarra la pomba y meto un trancazo para atrás. Dije: el que haya sido, se lleva su trancazo. Y era Julio", comentó la artista.

“Dije, ‘Oye, cabrón, ¿por qué me agares la nalga?’ Y me dice: porque no me la dejas que te la agarre allí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario”, continuó.

Verónica Castro también recordó otro momento de incomodidad con su colega frente a cámaras cuando él la besó sin su autorización.

“Estamos enfrente de la cámara, se levanta, me agarra la cabeza y me da un beso en la cámara casi en vivo y a todo color. Dije: por qué eres tan... Por qué me haces esto frente de las cámaras", finalizó su relato.