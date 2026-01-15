Susana Giménez defendió a Julio Iglesias tras las denuncias y el video del beso a la fuerza: "Es un..."

En medio del revuelo en España tras la denuncia de dos ex empleadas de Julio Iglesias por maltrato y agresión sexual, quien salió a defender al famoso cantante fue Susana Giménez.
La conductora Susana Giménez se refirió a las graves acusaciones contra Julio Iglesias y se refirió al video que se viralizó cuando el cantante la besó a la fuerza en su programa.
En una entrevista exclusiva con Intrusos (América Tv), la conductora defendió al cantante español de 82 años con quien tiene una larga amistad y además se refirió a la viralización del video donde el artista en una de sus visitas a su programa en 2004 le daba un beso por la fuerza en pleno aire.
Primero, en cuanto a su futuro en televisión y su situación en Telefe, Susana Giménez comentó: "Todavía no hablé de eso. Por empezar creo que vamos por el Mundial y después veré donde me quieren ver".
"La serie no está arrancada porque el libro no está terminado y tuvimos varias ofertas de productoras pero el proyecto sigue", aclaró sobre su serie que sigue firme para realizarse.
Consultada por la situación de Julio Iglesias y el escándalo judicial que lo involucra, la diva lo bancó con firmeza: "Julio me daba besos porque somos amigos hace 50 años, jamás hablaré mal de Julio. Lo amo, admiro y es un caballero".
Y resaltó: "No me meto en las denuncias pero Julio realmente es un señor y siempre juega con eso, me da besos y yo conocí a su mujer y le dije: 'Miranda (Rynsburger), este me da besos todo el tiempo'. Todo el mundo sabe cómo es Julio y no hablé con él todavía".
En el programa mexicano Ventaneando recordaron la vez que Verónica Castro comentó en una entrevista con Pati Chapoy que Julio Iglesias la tocó sin su consentimiento en un evento público y cuál fue su inmediata reacción.
La actriz mexicana narró que el hecho ocurrido durante una entrega de premios con varios artistas famosos presentes, cuando el cantante español la tocó de atrás sin su consentimiento en pleno escenario.
"El otro día sacaron un beso que me robó Julio Iglesias porque sí. Un día me agarró una nalga arriba de un escenario", comenzaba su relato la artista.
Y puso en contexto: “Habíamos varios artistas y era una entrega de unos premios, no sé qué, una fiesta muy grande, pero había artistas de mucho nombre allí. También estaba Julio Iglesias”.
Verónica Castro contó que el cantante español se colocó detrás de ella sin que lo notara y luego la tocó sin su consentimiento. "Y de repente siento que alguien me agarra la pomba y meto un trancazo para atrás. Dije: el que haya sido, se lleva su trancazo. Y era Julio", comentó la artista.
“Dije, ‘Oye, cabrón, ¿por qué me agares la nalga?’ Y me dice: porque no me la dejas que te la agarre allí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario”, continuó.
Verónica Castro también recordó otro momento de incomodidad con su colega frente a cámaras cuando él la besó sin su autorización.
“Estamos enfrente de la cámara, se levanta, me agarra la cabeza y me da un beso en la cámara casi en vivo y a todo color. Dije: por qué eres tan... Por qué me haces esto frente de las cámaras", finalizó su relato.