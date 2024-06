AGUINALDO docente 2024: CUÁNDO se cobra y CÓMO calcularlo

Sin embargo, este plazo puede extenderse hasta cuatro días hábiles, lo cual, para este 2024, permite que el pago se realice hasta el jueves 4 de julio.

Lo mismo pasa con el segundo pago del año, que se efectúa en diciembre y la fecha límite para el desembolso por parte del empleador es el 18 de diciembre, con la posibilidad de extenderse también hasta cuatro días hábiles posteriores.

docentes-escuelas-privadasjpg.webp En junio, los docentes cobrarán el aguinaldo (Foto: archivo).

El aguinaldo corresponde a todos los trabajadores en relación de dependencia, independientemente de su tipo de contrato (por tiempo indeterminado, plazo fijo, eventual, entre otros). Además, se extiende a jubilados, pensionados y trabajadores autónomos que presten servicios a empresas.

No recibirán el SAC aquellos que no tengan un trabajo registrado, es decir, los empleados informales. Estos son los monotributistas (no tienen relación de dependencia y, por lo tanto, no están sujetos a las leyes laborales del aguinaldo), los dueños de negocios (no se consideran empleados) y los profesionales independientes, como abogados, arquitectos, contadores e ingenieros, ya que perciben honorarios por servicios específicos sin relación de dependencia, quienes no tienen derecho al aguinaldo.

Cómo se calcula el aguinaldo

El SAC se calcula de acuerdo con los meses trabajados, utilizando cualquiera de estas dos fórmulas: