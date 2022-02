La hecatombe en el mercado de los criptoactivos no derrumbó sólo a bitcoin, sino que también lo hizo con otras criptomonedas como ethereum, dogecoin, solana, cardano y XRP.

En este sentido, ethereum acumula una pérdida de 12,4% en las últimas 24 horas y cotiza a US$ 2.376,44, con un derrumbe semanal de 21,43%.

La Bolsa de Moscú se desplomaba hoy 30,41%, luego de alcanzar un derrumbe de más del 50% que obligó a suspender las operaciones de su índice Moex durante algunos minutos, tras el lanzamiento de la ofensiva militar comunicada por Vladimir Putin. Las bolsas europeas operaban con tendencia bajista al igual que la de San Pablo.

Por su parte, el rublo caía más de 3% en su paridad frente al dólar y así la moneda norteamericana cotizaba a 83,715 frente a los 81,295 de ayer.

En tanto el barril de petróleo Brent superó los U$S 100, algo que no sucedió desde hace 7 años.

Como contrapartida, los metales fueron elegidos como reserva de valor. El oro opera a US$1,966; la plata a US$25.35; y el platino a US$16.01.

El precio de la soja subió por el conflicto de Rusia

Las cotizaciones de los cereales y las oleaginosas treparon más de 5% en el mercado estadounidense de Chicago. La soja, el trigo y el aceite de soja marcaron valores récord como consecuencia del lanzamiento de la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania.

Así la soja con entrega en marzo próximo cotizaba a US$ 644,39 la tonelada, US$ 28,94 más que ayer. Lo que significa un aumento de 4,70%. De esta manera, la soja superó el récord de US$ 643,65 de mayo del año pasado, y se ubicó en un máximo en 10 años desde setiembre de 2012.

Por su parte, el maíz volvió a máximos de junio del año pasado, al cotizar US$ 282,96 la tonelada, US$ 13,7 más que ayer con una suba del 5,08%.

En tanto que el trigo trepó un 5,70% en su cotización para ubicarse en US$ 340,25 la tonelada, US$ 18,37 más que la víspera. En este caso, también se registró el valor más alto en nueve años, ya que la última vez que el trigo superó los US$ 340 fue en noviembre de 2012.

Párrafo aparte para el aceite de soja que con sus US$ 1.647,27 por tonelada, alcanzó el máximo valor desde que se tiene registro, con un incremento de 5,65%, es decir, US$ 88,18 más que el último cierre.

Por su lado, la harina de soja aumentó 3,99% y se ubicó en los US$ 540,01; US$ 20,72 más que ayer, en los mismos valores que hace un año.