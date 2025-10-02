Bessent aclaró cómo será el respaldo a Argentina e impactó en los mercados: dólar, bonos y riesgo país

Dólar oficial : $1.450

: $1.450 Dólar blue : $1.460

: $1.460 Dólar tarjeta : $1.885

: $1.885 Dólar MEP : $1.523

: $1.523 Dólar CCL : $1.573,08

: $1.573,08 Dólar cripto: $1.518,91

En la apertura del mercado, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaban mixtas. Entre las bajas, lideraba Edenor, con caída de 2,3%; seguida por BBVA (-1,7) y YPF (-1,6%). Este miércoles, los papeles argentinos en el exterior tuvieron pérdidas de hasta 7%.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street se extienden las pérdidas, mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta 1,1%, en los 1.740.000 puntos.

El apoyo de Washington

La intervención de Scott Bessent buscó llevar tranquilidad a los mercados y a los inversores. A través de su cuenta en la red social X, el funcionario del Tesoro norteamericano señaló: “Hoy hablé con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en distintas alternativas de asistencia económica. Estados Unidos está preparado para hacer lo necesario a fin de apoyar a la Argentina”.

Bessent, hombre clave en la administración de Donald Trump, ya había expresado su respaldo a la gestión de Milei durante la semana pasada. En esta oportunidad, además de la ratificación política, confirmó que se encuentran sobre la mesa herramientas financieras específicas.