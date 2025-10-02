En vivo Radio La Red
Economía
Luis Caputo
Estados Unidos
Apoyo económico

Scott Bessent, secretario del Tesoro, destacó avances con Caputo y anticipó un viaje clave

El secretario del Tesoro norteamericano volvió a publicar un posteo con pleno apoyo a la macro argentina. Habló de una muy buena reunión con el ministro Luis Caputo y ratificó la decisión del presidente Trump de sostener a Javier Milei

Roberto Adrián Maidana
Scott Bessent y Donald Trump. El apoyo de EE.UU. a  la macro argentina se vuelve a renovar. (Foto: Gentileza LATimes) 

"Después de un intenso trabajo desde la reunión de @POTUS Trump con el Presidente @JMilei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del Ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero", sigue el mensaje de Bessent.

scott bessentt mensaje

También reitera algo que expresó cuando se anunció el "swap" de 20.000 millones de dólares: "El @USTreasury está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos".

Este importante apoyo renovado llega en medio de dos frentes complicados. En los Estados Unidos, la oposición demócrata critica a Donald Trump por usar "dinero de los contribuyentes" para apoyar a un país insolvente periódicamente como lo es la Argentina.

Por otro lado, las crisis del Gobierno - caso Espert, por ejemplo- y la inminencia de las elecciones de medio término, borraron la tranquilidad que había dado el primer mensaje de Bessent.

Nuevo apoyo de la Casa Blanca a Javier Milei

El secretario del Tesoro dio otro mensaje contundente de apoyo al gobierno argentino. Con dos ejes centrales: la figura del presidente Milei y el sostenimiento del plan para la macro.

declaración de Bessent
Para que no queden dudas. El apoyo del Tesoro norteamericanose publicó en la cuenta de X de Bessent y como una declaración oficial de esa secretaría de Estado. (Foto: Página oficial Sec. del Tesoro)

Allí se habla que Bessent está esperando para encontrarse nuevamente con el ministro "Toto" Caputo. Bessent hizo algo más. Reveló que Estados Unidos fue una suerte de vocero ante el G7 ( las siete economías occidentales más desarrolladas) de la situación de la economía argentina y el compromiso con la suerte del presidente Javier Milei.

En el G7 están varios de los países que son clave - por su participación por sus aportes - en las reuniones del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y ellos fueron fundamentales para la aprobación del crédito de facilidades extendidas a la Argentina.

La nueva declaración de Bessent, hecha circular por dos vías importantes de comunicación, para confirmar que la Casa Blanca sigue al lado de Javier Milei. En medio de los reproches de los demócratas y agricultores de los Estados Unidos por dar 20.000 millones de dólares a la "no confiable" Argentina.

En el medio local, la economía de nuestro país (que incluye el dólar, la banda cambiaria, el riesgo país, las acciones en Wall Street y los bonos soberanos) se recalentó nuevamente. El primer anuncio de Bessent revirtió el momento en que el dólar mayorista traspasó el techo de la banda y eso obligó al Central a vender reservas para bajar su cotización.

El anunció de este jueve a la mañana ya tuvo un primer efecto positivo en el premarket de este jueves. Últimamente, las declaraciones de los funcionarios requieren una aclaración posterior. En el caso del norteamericano, Bessent le dijo - luego de los mensajes por las redes - a la agencia Bloomberg, algo importante: “Les estamos dando un swap; no estamos poniendo dinero en la Argentina”. Seguramente, pensando más en los granjeros de Oklahoma que en Balcarce 50.

Como arranque del jueves, en términos financieros, Bessent lo volvió a hacer: los bonos soberanos reaccionaron en alza rápidamente, algunos presentaron avances de casi 3%.

El primer anuncio, trajo confianza casi durante una semana. ¿Qué pasará con este? Mientras las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina.

Se habló de
Luis Caputo Estados Unidos Javier Milei
