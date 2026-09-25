Horacio Marín sobre el Corredor Andes-Atlántico: "Sin la relación del presidente Milei con Estados Unidos, esto no existía"

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró hoy que "sin la relación" del presidente Javier Milei "con Estados Unidos" el acuerdo de inversión entre ambos países para poner en marcha el Corredor Andes-Atlántico "no existiría".
El presidente de YPF destacó el respaldo de Estados Unidos al proyecto Argentina LNG y aseguró que el vínculo entre Javier Milei y Washington fue clave para avanzar con el financiamiento. Además, anticipó cuándo comenzarían las obras y habló sobre el aumento de los combustibles.
Horacio Marín ponderó el acuerdo alcanzado entre Argentina y Estados Unidos para impulsar la extracción de gas licuado en Vaca Muerta. (Foto: captura).
El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró hoy que "sin la relación" del presidente Javier Milei "con Estados Unidos" el acuerdo de inversión entre ambos países para poner en marcha el Corredor Andes-Atlántico "no existiría".
"Era un sueño, con este proyecto vamos a ser el quinto o sexto exportador mundial", confió Marín en diálogo con A24 en referencia al acuerdo alcanzado por el país con Estados Unidos para concretar una inversión por USD 6.000 millones para financiar proyectos de infraestructura, energía, minería y desarrollo tecnológico en la Argentina.
Sobre el acuerdo, Marín detalló que Argentina pondrá un 30% y la parte financiadora un 70%. "En febrero empezaremos las obras", anticipó y remarcó que "sin la relación del presidente Milei con Estados Unidos, esto no existía". "Después tenés que tener algo bueno vos, pero lo primero y principal es eso", acotó.
En esa línea, agregó: "Trabajamos durante un mes muy fuerte y logramos mostrar la bondad del proyecto".
En cuanto a los puestos de trabajo que la inversión puede traer en Vaca Muerta, el CEO de YPF adelantó que la realización de pozos implica "900 puestos de trabajo directos" y que también se "genera miles (de puestos) indirectos".
También proyectó la construcción de un nuevo gasoducto que, dijo, será el "más grande, de 48 pulgadas". "Vamos a hacer otro oleoducto y dos plantas", afirmó Marín y señaló que "toda la industria va a generar 90 mil puestos de trabajo"
En cuanto a la diversificación de los productos ofrecidos en las estaciones de servicio de YPF, Marín precisó que la empresa argentina lidera la venta de cafés: "Vendemos más que todos, las dos terceras partes del mercado", señaló.
Sobre la venta de hamburguesas, si bien aclaró que se encuentra todavía lejos de las cifras de las principales cadenas, indicó que en ese rubro las ventas crecieron "26% en los últimos dos años".
Consultado por el aumento del 1% de las naftas y del gasoil anunciado por YPF y que entra en vigencia este sábado, Marín destacó que se trata de "la misma decisión que venimos haciendo". "El precio del petróleo está alto, hubo algunos cambios y teníamos que generar un pequeño aumento", agregó y anticipó que, a partir de ahora, se irá "viendo oferta y demanda" y "cómo se maneja la competencia".
Marín explicó que el buffer de YPF, un mecanismo generado para compensar la suba de precios, "fue generado por el conflicto de Medio Oriente". Y si bien aclaró que, ahora "no se están bombardeando" Estados Unidos e Irán, continúan las "amenazas".
"Está muy volátil el mercado", planteó sobre el precio del barril del petróleo que llegó a los USD 110 y remarcó que los analistas "están previendo que va a caer el precio". Sin embargo, reconoció que si el valor "se estabiliza en 110 dólares, vamos a tener que aumentar" aunque valoró que la nafta de YPF "siempre es la más barata".