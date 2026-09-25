Horacio Marín sobre el Corredor Andes-Atlántico: "Sin la relación del presidente Milei con Estados Unidos, esto no existía"

En esa línea, agregó: "Trabajamos durante un mes muy fuerte y logramos mostrar la bondad del proyecto".

En cuanto a los puestos de trabajo que la inversión puede traer en Vaca Muerta, el CEO de YPF adelantó que la realización de pozos implica "900 puestos de trabajo directos" y que también se "genera miles (de puestos) indirectos".

También proyectó la construcción de un nuevo gasoducto que, dijo, será el "más grande, de 48 pulgadas". "Vamos a hacer otro oleoducto y dos plantas", afirmó Marín y señaló que "toda la industria va a generar 90 mil puestos de trabajo"

En cuanto a la diversificación de los productos ofrecidos en las estaciones de servicio de YPF, Marín precisó que la empresa argentina lidera la venta de cafés: "Vendemos más que todos, las dos terceras partes del mercado", señaló.

Sobre la venta de hamburguesas, si bien aclaró que se encuentra todavía lejos de las cifras de las principales cadenas, indicó que en ese rubro las ventas crecieron "26% en los últimos dos años".

El aumento de los combustibles

Consultado por el aumento del 1% de las naftas y del gasoil anunciado por YPF y que entra en vigencia este sábado, Marín destacó que se trata de "la misma decisión que venimos haciendo". "El precio del petróleo está alto, hubo algunos cambios y teníamos que generar un pequeño aumento", agregó y anticipó que, a partir de ahora, se irá "viendo oferta y demanda" y "cómo se maneja la competencia".

Marín explicó que el buffer de YPF, un mecanismo generado para compensar la suba de precios, "fue generado por el conflicto de Medio Oriente". Y si bien aclaró que, ahora "no se están bombardeando" Estados Unidos e Irán, continúan las "amenazas".

"Está muy volátil el mercado", planteó sobre el precio del barril del petróleo que llegó a los USD 110 y remarcó que los analistas "están previendo que va a caer el precio". Sin embargo, reconoció que si el valor "se estabiliza en 110 dólares, vamos a tener que aumentar" aunque valoró que la nafta de YPF "siempre es la más barata".