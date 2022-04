Brechas de género: ¿cuánto se gastó para reducir desigualdades en 2021?

Así se desprende de un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) al que accedió A24.com que analizó el presupuesto ejecutado hasta el tercer trimestre del 2021, últimos datos disponibles a la fecha, para entender cuánto se gastó en el último año en políticas que pueden cambiar el escenario de las desigualdades.

En particular, y en un contexto donde los varones ganan en promedio un 25% más que las mujeres en el sector formal y un 38% en el informal, a partir de la lectura del informe se destaca que la mayor parte del gasto corresponde a programas apuntan a ampliar los ingresos de las mujeres ya sea en concepto de jubilaciones, asignaciones u otorgar una autonomía económica.

Jubilaciones y asignaciones

En este sentido, las actividades etiquetadas con mayor peso presupuestario fueron Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional y Asignación Universal para la Protección Social de la ANSES que "ejecutaron casi la totalidad de sus recursos y alcanzaron las metas planeadas" y se llevaron un 85,68% del crédito PPG presupuestado.

En el 2007, dos leyes habilitaron haberes previsionales para aquellas personas que no alcanzaban los 30 años de aportes a partir del pago de una moratoria y el sesgo de género fue tal que adoptó el nombre de "jubilación de amas de casa". Según el "Dosier estadístico en conmemoración del 111° Día Internacional de la Mujer" que elaboró el Indec, el 72% de las mujeres que se jubila lo hace a través de la moratoria.

De acuerdo a los datos de ACIJ, las prestaciones de este tipo representaron el 60,39% del crédito PPG presupuestado, que equivale a $1.050.932,74 millones. "Tuvo una leve reasignación positiva del 3,29% y ejecutó el 99,74% de sus recursos disponibles".

Jubilaciones moratorias.jpg

Por su parte, los programas que se cobran a través de ANSES representaron el 18,80% del crédito PPG presupuestado, lo que equivale a $242.150,19 millones. "Tuvo una leve reasignación de 4,13% y ejecutó el 98,95% de sus recursos disponibles", indicó la entidad.

Esta partida incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobran las familias con hijos de hasta 14 años sin ingresos y en un 90% los titulares son mujeres. También participan la Asignación por Embarazo y la Ayuda escolar.

Asignaciones.jpg

El programa Acompañar

Dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que se dedica a impartir lineamientos con el fin de corregir las desigualdades, la partida con más presupuesto y ejecución fue el programa Acompañar que otorga un monto igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil durante seis meses a personas que acrediten estar en situación de violencia de género.

"Durante el 2021 el MMGyD tuvo un importante aumento del presupuesto vigente concentrado especialmente en el tercer y cuarto trimestre. Al concluir el año, se ejecutó un presupuesto de $16.405 millones, un 183% superior al originalmente presupuestado. La ejecución se concentró en el cuarto trimestre. Mientras al segundo trimestre se habían ejecutado apenas $1.534 millones, el cuatro trimestre se ejecutaron $10.350 millones", indicó el informe

El Programa Acompañar representa el 82,5% del presupuesto ejecutado. Tuvo un aumento del 183% (pasó de contar con $4.496 millones a $13.527 millones) y finalizó el año con una ejecución del 97,5%. A septiembre unas 46.491 personas fueron beneficiarias de la asignación y la mitad de ellas pertenecían a la provincia de Buenos Aires. Un 9% correspondían a la Ciudad de Buenos Aires, el 3,6% a Mendoza y el 3,3% a San Luis.

Mamá desobediente- tapa libro maternidad feminista Esther Vivas.png La mitad de las personas que recibieron el programa Acompañar pertenecían a la provincia de Buenos Aires

La proyección inicial de beneficiarias y beneficiarios del programa era de 92.000, pero luego se ajustó a 35.000 por cuestiones presupuestarias. Finalmente superó las metas iniciales pero desde ACIJ destacaron la importancia de "conocer las razones por las cuales se redujeron las expectativas".

"La ampliación del alcance del programa Acompañar durante el 2021 es auspicioso en términos de un abordaje de las violencias por razones de género que contribuya a la reducción de las brechas de género. Sería deseable contar con información más precisa sobre los sucesivos cambios en las metas y las razones por las cuales se produjeron ¿Se debió acaso a un aumento en la demanda del programa? ¿Tuvo que ver con las mejoras en el alcance territorial? Se trata de información valiosa para evaluar la situación en torno a la violencia hacia mujeres y personas del colectivo LGBT", advirtió el estudio.

Programas subejecutados

A la vez, algunas partidas terminaron el 2021 con notables subejecuciones. ACIJ destacó que la actividad Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación tuvo una reasignación negativa del 8,15% de su presupuesto y una subejecución del 26,47%. La meta anual de capacitación de docentes era de 43.500 y sin embargo sólo se educaron a 36.475. En el 2020 se habían capacitado 147.259.

En tanto las medidas Protección de Víctimas de Violencias y Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos subejecutaron un 51,66% y 20,29% de sus recursos disponibles respectivamente. La actividad Acciones para la identidad de género del Ministerio de Salud tuvo una reasignación negativa del 64,83% de su presupuesto y ejecutó casi todo el presupuesto disponible, indicó el relevamiento.

El Ministerio de Defensa y Ministerio de Transporte tuvieron una sola actividad etiquetada, Acciones por la equidad de género. En ambos casos la ejecución fue muy baja, 10,30% y 5,55% respectivamente. La otra jurisdicción que tiene una actividad con el mismo nombre es el Ministerio de Seguridad, donde la actividad presenta una reasignación positiva de 67,11% y un porcentaje de ejecución del 95,66%.

Brechas de género e inflación 2022

Hacia el 2022, el relevamiento de ACIJ aclaró que como no se aprobó el proyecto de ley por el Congreso, rige la prórroga del presupuesto 2021. "Por eso, en este contexto, casi todas las asignaciones de las partidas PPG igualan al crédito vigente en 2021 en valores nominales. Es decir que no se contempló un ajuste a pesar de registrarse una inflación del 50,9% en 2021. Por lo tanto, si no se produjeran ampliaciones presupuestarias a lo largo del presente año habría una reducción interanual (en valores reales, ajustados por inflación) de un 33% en estas partidas", advirtió.