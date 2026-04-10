Cuánto hay que ganar para ser clase media en CABA tras conocerse el dato de la inflación porteña

El informe aclara que estos valores corresponden a hogares propietarios, por lo que en el caso de los inquilinos el costo de vida puede ser significativamente mayor debido al peso del alquiler.
Inflación en alza: qué rubros empujaron los precios
Durante marzo, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3%, con una aceleración respecto a febrero y un acumulado de 8,9% en el primer trimestre del año. En términos interanuales, los precios subieron 32,1%, reflejando el impacto sostenido sobre el poder adquisitivo.
Entre los rubros que más impulsaron el aumento se destacan:
- Transporte, con una suba del 6%, impulsada por el alza de combustibles y tarifas.
- Vivienda y servicios, que aumentaron 3,2% por ajustes en alquileres, expensas y tarifas.
- Educación, con un fuerte incremento del 8,6% por la actualización de cuotas escolares.
- Alimentos y bebidas, que subieron 2,6%, con fuerte impacto de la carne.
En este escenario, los datos anticipan un contexto de presión inflacionaria que sigue elevando el costo de vida y redefine los ingresos necesarios para sostener el nivel de vida en la Ciudad.