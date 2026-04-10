Cuánto hay que ganar para ser clase media en CABA tras conocerse el dato de la inflación porteña

Embed En marzo, la línea de pobreza para una familia de 4 miembros y propietaria de la vivienda creció 3,4% respecto de febrero de 2026.



Para el mismo tipo de hogar, la Canasta alimentaria ascendió a los $886.357.



Informe en: https://t.co/hEpeihzBUr#IDECBA #LíneasDePobreza pic.twitter.com/kXl9svE9td — Instituto de Estadística y Censos IDECBA (@IDECBA) April 10, 2026

El informe aclara que estos valores corresponden a hogares propietarios, por lo que en el caso de los inquilinos el costo de vida puede ser significativamente mayor debido al peso del alquiler.

Inflación en alza: qué rubros empujaron los precios

Durante marzo, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3%, con una aceleración respecto a febrero y un acumulado de 8,9% en el primer trimestre del año. En términos interanuales, los precios subieron 32,1%, reflejando el impacto sostenido sobre el poder adquisitivo.

Entre los rubros que más impulsaron el aumento se destacan:

Transporte, con una suba del 6%, impulsada por el alza de combustibles y tarifas.

Vivienda y servicios, que aumentaron 3,2% por ajustes en alquileres, expensas y tarifas.

Educación, con un fuerte incremento del 8,6% por la actualización de cuotas escolares.

Alimentos y bebidas, que subieron 2,6%, con fuerte impacto de la carne.

En este escenario, los datos anticipan un contexto de presión inflacionaria que sigue elevando el costo de vida y redefine los ingresos necesarios para sostener el nivel de vida en la Ciudad.