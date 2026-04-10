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Cuánto hay que ganar para ser clase media en CABA tras conocerse el dato de la inflación porteña

La Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires difundió los montos mensuales requeridos para que un hogar no sea clasificado como pobre.

Cuánto hay que ganar para ser clase media en CABA. 

Cuánto hay que ganar para ser clase media en CABA. 

El costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires volvió a subir en marzo de 2026 y fijó un nuevo piso para los ingresos familiares. Según datos oficiales, una familia tipo necesitó al menos $2.342.860 por mes para ser considerada de clase media, en un contexto marcado por la aceleración de la inflación y el encarecimiento de los servicios.

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El informe de la Dirección General de Estadística y Censos porteña detalla que el umbral para pertenecer a la clase media se ubica entre ese monto y los $7,4 millones mensuales, mientras que por debajo de esos valores se establecen distintos niveles de vulnerabilidad económica.

Los datos oficiales muestran que la línea de indigencia, medida por la Canasta Básica Alimentaria, alcanzó en marzo los $814.709, mientras que la línea de pobreza, calculada en base a la Canasta Básica Total, se ubicó en $1.489.829 mensuales.

Esto implica que una familia necesita superar los $1,44 millones para no ser considerada pobre. A su vez, quienes perciben entre $1,87 millones y $2,34 millones integran el denominado “sector medio frágil”, un segmento que logra cubrir sus gastos básicos pero aún se mantiene en situación de vulnerabilidad.

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El informe aclara que estos valores corresponden a hogares propietarios, por lo que en el caso de los inquilinos el costo de vida puede ser significativamente mayor debido al peso del alquiler.

Inflación en alza: qué rubros empujaron los precios

Durante marzo, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3%, con una aceleración respecto a febrero y un acumulado de 8,9% en el primer trimestre del año. En términos interanuales, los precios subieron 32,1%, reflejando el impacto sostenido sobre el poder adquisitivo.

Entre los rubros que más impulsaron el aumento se destacan:

  • Transporte, con una suba del 6%, impulsada por el alza de combustibles y tarifas.
  • Vivienda y servicios, que aumentaron 3,2% por ajustes en alquileres, expensas y tarifas.
  • Educación, con un fuerte incremento del 8,6% por la actualización de cuotas escolares.
  • Alimentos y bebidas, que subieron 2,6%, con fuerte impacto de la carne.

En este escenario, los datos anticipan un contexto de presión inflacionaria que sigue elevando el costo de vida y redefine los ingresos necesarios para sostener el nivel de vida en la Ciudad.

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