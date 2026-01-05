La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires se redujo en el tercer trimestre de 2025

pobreza2

La indigencia, que representa la situación más grave dentro de la pobreza, también mostró una baja. Afectó al 4% de los hogares (55.000) y al 5,3% de las personas (164.000).

Según el IDECBA, dentro del universo de hogares pobres, disminuyó el peso relativo de quienes están en condición extrema. En términos concretos, los hogares indigentes representan ahora el 29,1% de los hogares pobres, mientras que las personas en indigencia equivalen al 30,7% del total de la población pobre, cifras menores a las del año anterior.

Desigual impacto según zonas y composición familiar

El informe remarca que la pobreza no afecta de manera homogénea a todos los sectores de la Ciudad. Los mayores niveles se registran en la Zona Sur, donde el 21,8% de los hogares se encuentra bajo la línea de pobreza.

También se observa una incidencia elevada en los hogares con niños y niñas menores de 14 años, donde la pobreza alcanza al 22,6%. En estos casos, los indicadores se agravan a medida que aumenta la cantidad de menores en el hogar.

En contraste, los hogares con presencia de adultos mayores presentan una incidencia de pobreza del 12,1%, un nivel inferior al promedio general de la Ciudad.

La situación de niños y adolescentes

El impacto social sigue siendo particularmente fuerte entre los más jóvenes. El 27,1% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años vive en hogares pobres, lo que representa alrededor de 190.000 personas.

Sin embargo, la comparación interanual muestra una mejora marcada: un año atrás, este indicador alcanzaba el 42,6%, lo que refleja una caída pronunciada en la pobreza infantil y adolescente, aunque el nivel sigue siendo elevado.

El IDECBA también detalló los ingresos promedio de los hogares según su situación. En los hogares indigentes, el ingreso per cápita familiar es de $93.428, mientras que en los hogares pobres no indigentes asciende a $290.364.

Para que un hogar promedio salga de la pobreza, sería necesario un ingreso adicional de $388.031 mensuales, monto que equivale al 37,8% del valor de la canasta básica total, lo que da cuenta de la magnitud de la brecha aún existente.

Menos hogares vulnerables

En paralelo a la caída de la pobreza, se observa una reducción del universo de hogares vulnerables, aquellos que no son pobres pero están cerca de caer bajo la línea. Este grupo representa hoy el 9% de los hogares (124.000) y el 11,1% de la población (343.000 personas).

Si se suman los hogares vulnerables a los pobres, el total de hogares en situación de fragilidad social alcanza al 22,7%, donde reside el 28,4% de la población porteña (unas 877.000 personas). Un año atrás, este conjunto representaba el 38,2%, lo que marca una baja significativa.

El informe destaca un cambio relevante en la estructura social. Los sectores medios, asociados a la clase media, concentran el 51,4% de los hogares y el 49% de la población de la Ciudad, unos 707.000 hogares y 1.511.000 personas. En el último año, su participación creció 1,9 puntos porcentuales en hogares y 2,9 puntos en población.

Aún más marcada fue la expansión de los sectores acomodados, cuya participación aumentó 8 puntos en hogares y 6,2 puntos en personas, hasta representar el 16,1% de los hogares y el 12,6% de la población, es decir, alrededor de 221.000 hogares y 389.000 personas.