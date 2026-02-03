Alerta Plan Fomentar Empleo: solo así se cobran los $78.000 y miles podrían quedar afuera
Capital Humano confirmó que el beneficio de $78.000 se paga solo a quienes realicen cursos presenciales habilitados. Cambios en la modalidad, vouchers educativos y nuevas reglas para acceder al cobro.
El Ministerio de Capital Humano confirmó una modificación clave en el Plan Fomentar Empleo, uno de los programas centrales de capacitación laboral a nivel nacional. A partir de los cambios implementados, los beneficiarios que cumplan con los cursos presenciales habilitados recibirán el pago del beneficio de $78.000 exclusivamente a través de la billetera virtual BNA+, el canal oficial del plan.
La medida impacta de forma directa en quienes participan de instancias de formación y marca un punto de inflexión en la política de empleo: desde septiembre de 2025, las capacitaciones a distancia dejaron de generar derecho al cobro, quedando habilitado el pago únicamente para quienes asistan a cursos presenciales avalados por el programa.
Quiénes cobran los $78.000 del Plan Fomentar Empleo
Según detallaron desde el Gobierno, el pago del beneficio está dirigido a los titulares del Plan Fomentar Empleo que:
Estén inscriptos en cursos presenciales habilitados
Cumplan con la asistencia y requisitos establecidos
Mantengan actualizados sus datos en ANSES y en el Portal Empleo
El depósito se realiza únicamente a través de BNA+, la billetera virtual del Banco Nación, que funciona como el canal exclusivo de pago del programa.
En paralelo, los cursos virtuales continúan disponibles, pero ya no generan incentivo económico. Desde Capital Humano aclararon que estas capacitaciones seguirán cumpliendo un rol formativo, aunque sin pago asociado.
Cursos presenciales, títulos oficiales y vouchers educativos
En este nuevo esquema, el Gobierno también lanzó un sistema de vouchers educativos que incluye a los beneficiarios del Plan Fomentar Empleo. La iniciativa permite acceder a capacitaciones dictadas por empresas privadas en Centros de Formación de Oficio, con títulos oficiales orientados a mejorar la empleabilidad.
Durante enero se implementó una prueba piloto con 20 participantes de los programas Fomentar Empleo y Volver al Trabajo. Quienes completaron la cursada obtuvieron un título profesional en pintura en obra, reconocido dentro del marco oficial de formación laboral.
Desde el Ejecutivo destacaron que este tipo de certificaciones buscan acercar la capacitación a demandas reales del mercado, dejando atrás cursos genéricos sin salida laboral concreta.
Puente al Empleo: el objetivo de la contratación formal
En paralelo, sigue vigente el Programa Puente al Empleo, orientado a promover la contratación formal de beneficiarios de planes sociales. El esquema fue reglamentado mediante la Resolución General Conjunta 5751/2025, emitida por ARCA y la Secretaría de Trabajo.
El objetivo es claro: facilitar la inserción laboral en empresas privadas, reduciendo trabas administrativas y generando incentivos para que el sector empleador incorpore trabajadores provenientes de programas sociales.
Desde el Gobierno señalan que la combinación entre capacitación presencial, incentivos económicos y empleo registrado apunta a consolidar un nuevo enfoque en políticas de empleo.
Qué deben hacer los beneficiarios para no perder el cobro
Para acceder y sostener el beneficio de $78.000, los titulares del Plan Fomentar Empleo deben:
Cumplir con los cursos presenciales habilitados
Controlar el estado de su cursada en el Portal Empleo
Tener los datos personales actualizados en ANSES
Usar BNA+ como medio exclusivo de cobro
El incumplimiento de alguno de estos puntos puede derivar en la suspensión del pago, según advirtieron desde Capital Humano.
Los cambios introducidos buscan ordenar los programas de formación y empleo, priorizando capacitaciones con certificación oficial y mayor vínculo con el sector privado. Sin embargo, el nuevo esquema también abre interrogantes sobre el alcance real, la oferta territorial de cursos presenciales y la capacidad de transformar la capacitación en empleo efectivo.
Mientras tanto, el pago de $78.000 vía BNA+, los vouchers educativos y el Puente al Empleo conforman el nuevo entramado de políticas que el Gobierno impulsa para reconfigurar la relación entre planes sociales, formación y trabajo formal.