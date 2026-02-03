Alerta Plan Fomentar Empleo: solo así se cobran los $78.000 y miles podrían quedar afuera

En paralelo, los cursos virtuales continúan disponibles, pero ya no generan incentivo económico. Desde Capital Humano aclararon que estas capacitaciones seguirán cumpliendo un rol formativo, aunque sin pago asociado.

Cursos presenciales, títulos oficiales y vouchers educativos

En este nuevo esquema, el Gobierno también lanzó un sistema de vouchers educativos que incluye a los beneficiarios del Plan Fomentar Empleo. La iniciativa permite acceder a capacitaciones dictadas por empresas privadas en Centros de Formación de Oficio, con títulos oficiales orientados a mejorar la empleabilidad.

Durante enero se implementó una prueba piloto con 20 participantes de los programas Fomentar Empleo y Volver al Trabajo. Quienes completaron la cursada obtuvieron un título profesional en pintura en obra, reconocido dentro del marco oficial de formación laboral.

Desde el Ejecutivo destacaron que este tipo de certificaciones buscan acercar la capacitación a demandas reales del mercado, dejando atrás cursos genéricos sin salida laboral concreta.

fomentar-empleo.png

Puente al Empleo: el objetivo de la contratación formal

En paralelo, sigue vigente el Programa Puente al Empleo, orientado a promover la contratación formal de beneficiarios de planes sociales. El esquema fue reglamentado mediante la Resolución General Conjunta 5751/2025, emitida por ARCA y la Secretaría de Trabajo.

El objetivo es claro: facilitar la inserción laboral en empresas privadas, reduciendo trabas administrativas y generando incentivos para que el sector empleador incorpore trabajadores provenientes de programas sociales.

Desde el Gobierno señalan que la combinación entre capacitación presencial, incentivos económicos y empleo registrado apunta a consolidar un nuevo enfoque en políticas de empleo.

Qué deben hacer los beneficiarios para no perder el cobro

Para acceder y sostener el beneficio de $78.000, los titulares del Plan Fomentar Empleo deben:

Cumplir con los cursos presenciales habilitados

Controlar el estado de su cursada en el Portal Empleo

Tener los datos personales actualizados en ANSES

Usar BNA+ como medio exclusivo de cobro

El incumplimiento de alguno de estos puntos puede derivar en la suspensión del pago, según advirtieron desde Capital Humano.

Los cambios introducidos buscan ordenar los programas de formación y empleo, priorizando capacitaciones con certificación oficial y mayor vínculo con el sector privado. Sin embargo, el nuevo esquema también abre interrogantes sobre el alcance real, la oferta territorial de cursos presenciales y la capacidad de transformar la capacitación en empleo efectivo.

Mientras tanto, el pago de $78.000 vía BNA+, los vouchers educativos y el Puente al Empleo conforman el nuevo entramado de políticas que el Gobierno impulsa para reconfigurar la relación entre planes sociales, formación y trabajo formal.