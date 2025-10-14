En vivo Radio La Red
Economía
FMI
Kristalina Georgieva
Economía

El FMI recortó sus pronósticos de crecimiento para Argentina en 2025 y 2026

El Fondo Monetario Internacional hizo un nuevo cálculo sobre las proyecciones de la economía de la Argentina. Luego del apoyo explícito de Georgieva y antes de la reunión Milei-Trump, el organismo enfría los datos sobre nuestro país.

Roberto Adrián Maidana
Roberto Adrián Maidana
EL FMI recalculando: el crecimiento argentino será más lento del esperado también en 2026. (Foto: FMI)

Leé también Otra buena noticia para Milei: el mensaje de Georgieva, titular del FMI, tras la decisión del Tesoro de EE.UU.
Kristalina Georgieva, el aval de FMI al anticipo del apoyo a la Argentina por parte del Tesoro norteamericano. (Foto: FMI)

En la segunda corrección anual del informe de la economía mundial (WEO), el Fondo Monetario Internacional redujo las expectativas del crecimiento para nuestro país. En abril pasado, se había mantenido una estimación del 5,5% para este año.

En cambio, ahora, el FMI espera que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino aumente 4,5% en 2025, una reducción de un punto porcentual. Y para 2026, la estimación también descendió, de 4,5% a 4%.

El "recalculando" del FMI sobre la Argentina

La Directora gerente del FMI acaba de decir que el éxito del programa argentino (del presidente Milei) depende del "acompañamiento de la gente". Las declaraciones las hizo luego del acuerdo anunciado por el Tesoro norteamericano y ante las elecciones del próximo 26 de octubre. Sin embargo, el organismo internacional publicó su segundo reporte anual de las perspectivas económicas para el mundo con una noticia relativamente mala para la Argentina. Bajó su estimación para el crecimiento del PBI en este año en 1 punto. Y También un menor crecimiento para 2026.

argentina fmi octubre 2025
Las estimaciones del FMI, actualizadas en este mes de octubre, reducen las expectativas favorables para la Argentina, tanto en 2025 como en 2026. (Foto: FMI)

Los datos colocan ahora un crecimiento del 4,5% para este año (era del 5,5% en abril) y del 4% para el año 2026 (era del 4,6% en abril). Aunque hay un premio consuelo por partida doble. Se mantiene la estimación en positivo. La economía crecerá en ambos años, aunque sea menos que lo calculado allá por el mes de abril.

El otro dato, positivo, es comparando en la región. Sudamérica tiene un crecimiento estimado en el 2,7% para este año. La Argentina crecerá poco menos que el doble. Además, es el país que más crecerá en la región, escoltado por Paraguay (4,4%) y Ecuador (3,2%).

Para el año 2026, la perspectiva se mantiene, aún con un margen menor. Sudamérica, para el FMI, tendrá un crecimiento del 2,2%. La Argentina, nuevamente, será el país que más crezca (en las proyecciones) el año próximo. Seguido por Paraguay (3,7%) y Perú -que vive con gobiernos transitorios o de emergencia - con el 2,7%.

La desinflación, un problema para el gobierno libertario

El FMI siempre destacó los logros de Javier Milei para reducir no solo el volumen de a inflación, sino la celeridad con que se ha estado haciendo. Pero también en este rubro, el Fondo muestra nuevas proyecciones en su actualización de octubre.

El ritmo de descenso de la inflación será menor. Hace pocos días, en un acto, Milei dijo que a este ritmo, la inflación será un recuerdo para mediados del 2026. El FMI tiene otras proyecciones.

Si en crecimiento estamos al tope, pese al "recalculando", en la inflación seguiremos siendo los últimos, tanto este año como en 2026.

Para la región, el promedio de la inflación da 9,8% (2025) y 5,8% (2026). En cambio la Argentina será el país con más inflación en la región este año (41,3%) y un descenso marcado al 16,4% en 2026, que igual será la más alta. Por supuesto, excepción hecha de Venezuela que con sus valores tan altos, asustan (269,9% este año) y 682,1% para 2026.

Otros datos de preocupación, justo en la semana de las elecciones, son los siguientes. Los datos revisados muestran un escenario de menor expansión, inflación más alta, cuenta corriente en déficit y mayor desempleo con relación a las previsiones de abril. Es una de las mayores cuentas pendientes del presidente Milei y su plan económico en sus dos primeros años de gobierno.

