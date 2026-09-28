JP Morgan redujo significativamente las perspectivas económicas de la Argentina

Justamente el pasado viernes, el riesgo país superó los 600 puntos, que lo aleja del acceso a los créditos privados internacionales. Y la baja de la proyección del crecimiento tiene un grave condicionante: la definición "técnica" de recesión, porque aún no llega el próximo informe trimestral del propio banco.

Mala nota para la Argentina

El informe elaborado tomó varios elementos para llegar a esa compleja conclusión. No sólo porque reduce el crecimiento estimado. Lo baja casi a la mitad, del 2,7% al 1,5%. Los datos estadísticos - que tienen valores estandarizados - permiten suponer al JP Morgan que la Argentina se dirige a un esquema de recesión. Dos trimestres negativos se toman para las estadísticas como una "recesión técnica". En ese punto se encuentra la macroeconomía.

Para peor, el informe lleva por fecha el pasado viernes 25 de septiembre de 2026. Ese día, la bolsa porteña registró el quinto día consecutivo a la baja. No le fue bien a los bonos y acciones de empresas argentinas en Wall Street y el riesgo país pasó un techo de 600 puntos. Aunque seguramente, esa suba obedeció al informe, ya que el riesgo país lo elabora el propio JP Morgan.

El debate por los números

Este lunes, las acciones y bonos están en caída en Wall Street y el riesgo país esta ya en 629 puntos. En una nota del fin de semana, el presidente Javier Milei cuestionó indicadores internos de la economía. Dijo que " los números dan cualquier cosa" porque no son los mejores instrumentos para medir la transformación que el presidente señala, hizo de la economía.

Los datos del JP Morgan también son duros. Prevé que el consumo privado crezca apenas 0,4%, frente al 3,4% que Economía incluyó en el proyecto de Presupuesto, casi diez veces menos. Hay un dato que reafirma lo que siempre asegura el presidente libertario: en el diagnóstico de JP Morgan, las políticas fiscal y monetaria restrictivas persistirán incluso cuando la economía se acerque al año electoral.