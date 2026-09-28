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JP Morgan redujo significativamente las perspectivas económicas de la Argentina

En el final de una semana compleja para la macroeconomía nacional, con el riesgo país que superó los 602 puntos, el JP Morgan (que establece ese indicador) rebajó casi a la mitad las perspectivas de crecimiento y alerto sobre el peligro de recesión.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
JP Morgan refujo las perspectivas para el cremimiento argentino. (Foto: A24.com)

JP Morgan refujo las perspectivas para el cremimiento argentino. (Foto: A24.com)

El banco de inversión JP Morgan redujo drásticamente su proyección de crecimiento económico para la Argentina en 2026, pasándola del 2,7% al 1,5%. La revisión a la baja ocurre tras confirmarse una contracción del 2,9% mensual en la actividad económica durante julio, un desempeño que superó las proyecciones más pesimistas de la entidad y que representa la caída mensual más profunda desde la pandemia de 2020.

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El presidente expuso en una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad en Nueva York. (Foto: Presidencia)

"Esperábamos un dato de actividad débil en julio, consistente con el contexto débil que caracterizó el segundo trimeste. Sin embargo, la contracción reportada superó aproximadamente el 1% m/m. La economía argentina registró su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020, con el indicador de actividad disminuyendo -2,9%m/m y -1,4% m/m en relación con julio de 2025. Ningún mes desde 2004 ha registrado una caída mayor".

El informe del JP desfavorable para la macro argentina. (Foto

El informe del JP desfavorable para la macro argentina. (Foto "X)

Es el resumen del informe que se conoció del JP Morgan. El banco que establece el índice del riesgo país que mide la canche de los países a acceder al crédito internacional.

El informe es duro porque remonta la situación a la crisis emergente del 2001 (habla de 2004) y el grave impacto de la pandemia en 2020. En su informe elaborado por los economistas Diego Pereira y Lucila Barbeito, la entidad financiera advirtió que excluyendo los momentos atípicos de cuarentena estricta, la crisis financiera global de 2008 y el colapso de 2018-2019, es el momento más crítico de la macro. Con este panorama, JP Morgan prevé una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre, lo que ubicaría formalmente al país en recesión técnica.

Justamente el pasado viernes, el riesgo país superó los 600 puntos, que lo aleja del acceso a los créditos privados internacionales. Y la baja de la proyección del crecimiento tiene un grave condicionante: la definición "técnica" de recesión, porque aún no llega el próximo informe trimestral del propio banco.

Mala nota para la Argentina

El informe elaborado tomó varios elementos para llegar a esa compleja conclusión. No sólo porque reduce el crecimiento estimado. Lo baja casi a la mitad, del 2,7% al 1,5%. Los datos estadísticos - que tienen valores estandarizados - permiten suponer al JP Morgan que la Argentina se dirige a un esquema de recesión. Dos trimestres negativos se toman para las estadísticas como una "recesión técnica". En ese punto se encuentra la macroeconomía.

Para peor, el informe lleva por fecha el pasado viernes 25 de septiembre de 2026. Ese día, la bolsa porteña registró el quinto día consecutivo a la baja. No le fue bien a los bonos y acciones de empresas argentinas en Wall Street y el riesgo país pasó un techo de 600 puntos. Aunque seguramente, esa suba obedeció al informe, ya que el riesgo país lo elabora el propio JP Morgan.

El debate por los números

Este lunes, las acciones y bonos están en caída en Wall Street y el riesgo país esta ya en 629 puntos. En una nota del fin de semana, el presidente Javier Milei cuestionó indicadores internos de la economía. Dijo que " los números dan cualquier cosa" porque no son los mejores instrumentos para medir la transformación que el presidente señala, hizo de la economía.

Los datos del JP Morgan también son duros. Prevé que el consumo privado crezca apenas 0,4%, frente al 3,4% que Economía incluyó en el proyecto de Presupuesto, casi diez veces menos. Hay un dato que reafirma lo que siempre asegura el presidente libertario: en el diagnóstico de JP Morgan, las políticas fiscal y monetaria restrictivas persistirán incluso cuando la economía se acerque al año electoral.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • JP Morgan redujo: La proyección de crecimiento económico para Argentina en 2026 pasó del 2,7% al 1,5%.
  • Fuerte contracción: La actividad económica de julio cayó un 2,9% mensual, la más profunda desde abril de 2020.
  • Riesgo país: Superó los 600 puntos, alertando sobre el peligro de recesión técnica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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