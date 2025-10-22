La picante teoría que Yanina Latorre soltó sobre Wanda Nara y Maxi López y dejó helada a Daniela Christiansson

“Estamos viendo cosas, que si bien López está en Europa, estaba acá, y entre las dos se reían de Maxi López y lo cargaban porque le cuidó a los chicos. Wanda está en esa etapa de que con Maxi son dos ex espectaculares. Que para mí hay una tensión sexual”, disparó.

Y para cerrar, dejó la frase más explosiva de todas: “Para mí, Maxi y Wanda terminan cog... si es que ya no están cog..., y nos engañaron a todos”.

Qué le preguntó Wanda Nara a Maxi López sobre su pareja que desató risas y tensión en MasterChef Celebrity

El último martes, en MasterChef Celebrity (Telefe), se vivió otro divertido cruce entre Wanda Nara y Maxi López. La presentadora y el exjugador de fútbol, quien forma parte del elenco de participantes, protagonizaron un momento cargado de humor cuando ella lo sorprendió con una pregunta filosa sobre su pareja actual, Daniela Christiansson, que se encuentra cursando el séptimo mes de embarazo en Suiza.

Al momento de presentar su preparación frente al jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Maxi reveló una escena cotidiana de su vida familiar: "En el embarazo de mi mujer esta vez quiere milanesas, así que a cualquier hora me tengo que levantar y prepararlas".

Fiel a su estilo punzante, Wanda aprovechó la ocasión para lanzar: "La pregunta es quién le está haciendo milanesas ahora a la mujer de Maxi". Él, entre carcajadas, respondió más tarde en la entrevista individual: "Es terrible". Mientras los chefs probaban el plato, Wanda se mostró interesada: "Yo quiero probar, Germán". Martitegui, con sarcasmo, le recordó: "Es la favorita de la mujer de ahora". Ella retrucó: "Ya sé, pero ¿qué tiene que ver?". El chef insistió: "Y no sé, no me parece. ¿Tenés un antojo?", y Betular cerró con una broma: "Lo que falta".

Más adelante, la conductora quiso indagar sobre la historia de amor de su ex y le lanzó: "¿En qué fecha se conocieron, Maxi?". Él, sin pensarlo, señaló uno de sus dedos y respondió: "Acá, mirá, la tengo tatuada".

Esa respuesta fue el disparador para una nueva chicana de Wanda: "Sí, casi se te está borrando", y enseguida le preguntó a Betular: "Betular, ¿qué dice ese dedito?". El chef, con humor, contestó: "No, calculá que no veo".

Maxi cerró ese intercambio con una frase que provocó más risas en el estudio: "No, no, las cuentas dan bien, las cuentas dan bien".

