El Gobierno confirmó los nuevos salarios para el personal doméstico: aumentos oficiales y bono

De acuerdo con la grilla difundida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), el piso salarial para noviembre queda fijado en:

$3.095,73 por hora con retiro

$3.340,11 por hora sin retiro

Estos montos aplican a quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.

Salarios mensuales mínimos

Para quienes cumplen jornadas iguales o mayores a 24 horas semanales, los salarios básicos para noviembre quedan en:

$379.784,94 para personal con retiro

$422.316,42 para personal sin retiro

Se trata de los valores correspondientes únicamente al sueldo básico. A estos montos los empleadores deben sumar:

Adicional por antigüedad ,

Aportes y contribuciones al sistema previsional,

Contribuciones a la obra social,

De corresponder, adicionales específicos según la categoría.

Con la suba de diciembre del 1,3%, estas cifras volverán a actualizarse automáticamente para cerrar el año.

1641216084636.webp A partir del DNU, las empleadas domésticas no podán cobrar más la doble indemnización en caso de despido (Foto: archivo).

Bono extraordinario: cuánto se cobra y quiénes lo reciben

La resolución también oficializa el pago de una suma no remunerativa que se cobrará junto con los sueldos de noviembre y diciembre. Es un refuerzo que ya había sido acordado en la paritaria y que busca compensar el retraso salarial frente al aumento del costo de vida.

Los montos quedan definidos de la siguiente manera:

$14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana

$9.000 para quienes cumplan entre 12 y 16 horas

$6.000 para quienes trabajen menos de 12 horas semanales

A diferencia de otros adicionales otorgados anteriormente, el Gobierno determinó que esta suma pasará a ser remunerativa desde enero de 2026, lo que implica que se incorporará al salario básico y comenzará a impactar en los aportes, el aguinaldo y el cálculo de futuras paritarias.

Una actualización que cierra el año

El esquema de aumentos y el bono fue definido en la sesión plenaria del 7 de noviembre, con participación del sector trabajador, el sector empleador y el Estado. Con su publicación oficial, el Gobierno deja consolidada la última actualización salarial del año para el régimen de casas particulares, un sector que desde 2013 cuenta con su propia legislación laboral específica y con paritarias independientes.

La medida llega en un contexto de fuerte presión inflacionaria, donde los ajustes periódicos se volvieron clave para evitar el deterioro del salario formal de uno de los sectores más vulnerables del mercado laboral.