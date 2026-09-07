Gisela Bernal mandó al frente a Ariel Diwan a 11 años de separarse y reveló una fuerte amenaza: "Te prendo fuego"

Durante la entrevista, la bailarina aseguró que cuando quedó embarazada se encontraba soltera y explicó por qué, en aquel momento, nunca dudó de que Ariel Diwan fuera el padre del niño.

“No, porque la persona con la que yo estuve no podía tener hijos, que es el papá de mi hijo”, señaló en referencia a Francisco Delgado.

“Yo estuve ocho años con el papá de mi hijo, no en pareja formal. Éramos amigos. No creía en la fidelidad en sí misma”, agregó.

Todo cambió cuando Diwan decidió realizar por su cuenta un estudio de ADN. Bernal aseguró que jamás tuvo acceso a aquel resultado y que solo conoció lo que el empresario le comunicó.

“Hasta que él vino un día con un ADN que le había hecho por su cuenta. Yo nunca vi ese resultado. A mí no me lo mostró, me lo dijo nada más”, recordó.

Y apuntó directamente contra su expareja: “Siempre la culpable yo, pero nadie pensaba que él también salía con dos o más. Él era casado”.

La fuerte acusación de Gisela Bernal contra Ariel Diwan

La polémica por la paternidad se convirtió en uno de los mayores escándalos de la farándula argentina de aquellos años. Más de una década después, Bernal reconoció el impacto que aquella exposición tuvo en todos los involucrados.

“Fue una situación horrible y muy violenta. Fue destructivo a nivel emocional de todas las personas involucradas”, aseguró.

Sin embargo, Gisela reveló que la posterior exposición televisiva no la tomó completamente por sorpresa porque, según afirmó, Diwan ya le había anticipado lo que pensaba hacer.

Fue entonces cuando recordó la durísima frase que, de acuerdo con su relato, el empresario le habría dicho antes de llevar el conflicto a los medios: “Si no me das la mitad de la propiedad, voy a la tele y te prendo fuego”.