Periodista: Parece que la misión técnica que estuvo la semana pasada en Washington no tuvo demasiado éxito…

José Tasa: Es interesante leer con detenimiento el comunicado del FMI difundido el viernes por la tarde. Señala claramente que “abordar la persistente y alta inflación requiere una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal, con tasas de interés reales positivas y una coordinación de precios y salarios”.

¿Usted piensa que el gobierno va a reducir fuerte el rojo fiscal y así dejar de pedirle al Banco Central que emita dinero? Las tasas reales positivas significan que el BCRA las subiría al 65% anual como mínimo. ¿Usted ve que el gobierno adoptará esa medida? Respecto a los precios y salarios el mensaje del FMI es que las paritarias deben contener menores aumentos para que corran con una inflación en descenso.

¿Usted piensa que este gobierno avalará esa postura ante sindicatos? No sé si la misión tuvo éxito o no, pero lo que está claro es que no veo voluntad política para poner en marcha un plan económico creíble de la mano del FMI. Es lo que le vengo diciendo hace un año y medio. Este gobierno es capaz de entrar en atrasos en los pagos de la deuda con el FMI y hasta en un default formal luego. El discurso de Cristina Kirchner avala mi postura pesimista sobre lo que se viene.

Periodista: La reacción de los mercados el viernes fue levemente negativa con respecto al comunicado del FMI…

José Tasa: Tome en cuenta que la información se conoció a las 3 de la tarde y hubo una leve baja en los bonos argentinos. El párrafo que fue leído por los operadores como que se está lejos de un entendimiento fue el que arranca señalando que “si bien serán necesarias más discusiones, el equipo del FMI y las autoridades argentinas siguen plenamente comprometidos con su trabajo conjunto”. Lo que aún debe digerir el equipo económico es el discurso combativo de Cristina.

El nivel de agresividad contra el organismo internacional fue mayor al de otros entendimientos. Tampoco ayuda a detener la sangría de dólares de los bancos. A mí no me sorprende pero creo que el mercado estaba esperanzado en un entendimiento en enero. No lo veo yo. Debería haber una misión de Guzmán a Washington o bien una del staff del FMI a Buenos Aires. Por si fuera poco el acuerdo tiene que pasar por el directorio del FMI y por el Congreso. Se vienen días de alta tensión en lo político.

Periodista: Guzmán ahora va a Diputados por el Presupuesto 2022. ¿Cómo lo ve?

José Tasa: Irrelevante. Sólo importa lo que pueda llegar a decir el ministro pero no veo nada que pueda cambiar las expectativas.

Convengamos que no es un ministro que se vuelque siempre a efectuar afirmaciones contundentes. Recuerde aquello de “sarasa”. Es un especialista en no decir nada. La institución del Presupuesto en la Argentina no es relevante. Al fin y al cabo el presidente puede cambiar partidas por decreto siempre. Además si hay mayores ingresos a los presupuestados, puede asignarlos libremente sin necesidad de una nueva intervención del Congreso.

Las discusiones que pueden venir ahora quizás son importantes sólo por si se cuela algún nuevo impuesto o algún lobby con exenciones o partidas específicas. Nada más.

Creo que el poder, escaso por cierto, de Guzmán se va a ir debilitando en las próximas semanas en función del agotamiento de las negociaciones con el FMI. Recuerde que el objetivo único del ministro es el de mantenerse al frente del Palacio de Hacienda durante toda la gestión de Alberto Fernández y quedar como el único que lo logra en democracia. Después su intención es seguir en la política. Si la economía argentina mejora o no es otro tema. Hay un objetivo personal por encima de todo.

Periodista: El contexto internacional al menos no empeora.

José Tasa: Hay que estar atento igualmente. La inflación en Estados Unidos está subiendo al mayor ritmo en 40 años. El último dato fue el de 6,8% anual y mostró que la Reserva Federal se está quedando rezagada en el control de esa variable. Ahora todos esperan que la suba de tasas de interés comience en junio en Estados Unidos.

Si se confirma que sigue la inflación en ascenso, veremos correcciones importantes en los precios de acciones y bonos. Estamos en las manos de Dios en ese sentido.

Igual a esta altura del año los operadores tienen todas las grandes posiciones cerradas. No hay grandes apuestas ya. Esto incluye a los emergentes, un mercado en el que la Argentina ya casi no existe. Estamos afuera de todos los radares. Todos los medios destacaban que hubo una misión de ejecutivos de Wall Street la semana pasada que se reunió con funcionarios y ex funcionarios. Antes había todas las semanas este tipo de misiones. Ahora la noticia es que llega una misión. Mire lo mal que estamos…

Periodista: ¿Y las cripto?

José Tasa: Hay indicadores de que el derrape del bitcoin ya está atrás. La mayor inflación en EE.UU. y la variante ómicron afectó también a las cripto, un mercado que estaba muy dulce. Creo que pondría una ficha pequeña ahora. Muy pequeña.