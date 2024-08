DÓLAR hoy, DÓLAR BLUE hoy: a cuánto COTIZAN este lunes 12 de agosto

Durante una entrevista con La Nación, Blejer subrayó que la volatilidad internacional se debe a un aumento de los riesgos globales, influenciados por conflictos como los de Medio Oriente, Ucrania y Taiwán, así como por la incertidumbre política en Estados Unidos ante las próximas elecciones.

Según el economista, aunque estos factores no son nuevos, su confluencia en un mismo período ha generado una percepción de falta de control sobre los eventos: “Hay más elementos sobre los que uno no tiene control y que varían más rápido. No hay un origen puramente económico, hay un contexto geopolítico en el que ha aumentado la percepción de riesgo”.

Además, advierte sobre la posibilidad de recesión si la Reserva Federal (Fed) no maneja adecuadamente la situación en el país norteamericano: "Si la Fed sigue manteniendo la tasa de interés relativamente alta, puede haber un problema. La Fed tendría que bajar la tasa en la próxima reunión", indicó.