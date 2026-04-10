El Banco Central marcó otro día récord en compras de dólares y el billete minorista cerró debajo de los $1.400

Los vencimientos de deuda

A pesar de haber alcanzado el 54% de la meta anual, la acumulación de reservas se vio parcialmente limitada por la demanda de dólares del Tesoro para atender vencimientos en moneda extranjera. Parte relevante de las divisas adquiridas fue destinada a cancelar compromisos financieros, por lo que no impactó plenamente en las reservas internacionales.

Para sostener el ritmo comprador, el Banco Central emitió pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro colocó deuda en moneda local para absorber liquidez y moderar el crecimiento de la base monetaria, con el objetivo de contener la inflación y la presión cambiaria.

Las proyecciones oficiales estiman que el saldo neto de compras podría ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones durante 2026, dependiendo de la demanda de pesos y de la oferta de divisas. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la evolución de las reservas estará atada a esos factores.

El nivel de las reservas

Al cierre de la última rueda, las reservas internacionales alcanzaron USD 45.431 millones, con una suba diaria de USD 279 millones explicada principalmente por la adquisición de divisas. A fines de febrero, el stock había tocado los USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y el máximo de la actual gestión.

Los movimientos recientes reflejan tanto el pago de obligaciones externas como las variaciones en la valuación de activos, entre ellos el oro, afectadas por la volatilidad generada por la crisis en Medio Oriente.

10 de abril 2025 Banco Central récord

Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, el Central acumuló USD 4.382 millones por compras en el mercado, suscribió un REPO por USD 3.000 millones y registró ingresos netos por USD 575 millones derivados de cambios en precios. Sin embargo, los pasivos a un año aumentaron en USD 4.206 millones debido a un repo con vencimiento en enero de 2027 y a una cuota adicional de un acuerdo previo con la misma fecha.

A esto se sumaron compras del Tesoro por USD 3.659 millones destinadas al pago de deuda, lo que dejó prácticamente sin variaciones la acumulación de reservas durante el primer trimestre.

Para el segundo trimestre se espera un panorama más favorable. El Tesoro y el Banco Central deberán afrontar vencimientos cercanos a USD 3.200 millones, aproximadamente la mitad de lo abonado en el trimestre anterior. Además, se proyecta un mayor ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.

Sigue la baja del dólar

La oferta en el mercado de contado creció más de USD 200 millones, un aumento del 60,1% respecto del jueves, hasta alcanzar USD 565,2 millones. Este incremento impulsó una caída de once pesos (0,8%) en la cotización del dólar mayorista, que cerró en $1.370. En lo que va de 2026, el tipo de cambio acumula una baja de 85 pesos, equivalente a un retroceso del 5,8%.

El Banco Central fijó para la jornada un techo de $1.671,07 dentro del esquema de bandas cambiarias. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó $301,07 —o 22%— por debajo de ese límite de flotación, una diferencia que no se registraba desde el 24 de junio de 2025, cuando la brecha había alcanzado el 22,5%.

Mientras que el dólar minorista cerró la semana por debajo de los $1.400 y terminó en $1.395. De esta manera, acumula una caída cercana al 5% en lo que va del año y se ubica por debajo de los valores que registraba seis meses atrás.

La cotización mantiene una tendencia descendente desde el pico de $1.515 alcanzado el 23 de octubre, en la previa de las elecciones del año pasado. En ese momento, la dolarización de carteras se aceleró ante el temor de movimientos bruscos en el tipo de cambio tras los comicios, lo que impulsó los precios al alza.

El dólar blue siguió un recorrido similar, aunque con una diferencia relevante. Hasta el inicio de 2026 se mantenía por encima del tipo de cambio oficial, pero ahora se ubica por detrás. La cotización informal pasó de $1.550 en octubre a $1.390 en la actualidad, acompañando la tendencia bajista.

Con estos valores, el minorista resulta más barato que hace seis meses. El 10 de octubre se negociaba a $1.405, mientras que el blue se ubicaba en $1.475. A medida que se afianzó la compra de divisas a través de los canales formales, y con la eliminación de las restricciones cambiarias, la demanda del mercado informal disminuyó y su precio comenzó a retroceder.