Salieron a la luz los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que desataron la polémica con Julieta Prandi

En esa misma línea, agregó: "Tenían un vínculo tóxico ellos". También afirmó: "Julieta parece que era muy controladora", y describió al músico con otra observación: "Hay que decir que él es un poquito seductor".

Qué decían los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch

De acuerdo con la cronología que presentó en el programa, el primer contacto entre Ortega y Lynch se produjo el 5 de octubre. Latorre aseguró que Prandi habría encontrado los mensajes días después, cuando revisó el teléfono de su entonces pareja.

Luego, leyó el mensaje con el que Lynch se presentó y le explicó al músico su propuesta: "Hola, Ema, ¿cómo estás? Soy Josefina. Me pasó tu contacto Ana Paula. Te molesto por lo siguiente; quisiera grabar un cover de canción Bang Bang de Nancy Sinatra. Yo tengo una versión hecha, pero es muy casera, y pensé en la posibilidad de hacerlo con vos. Si tenés ganas y tiempo para hacerlo en estos días, me podés avisar. Gracias".

La respuesta de Ortega también quedó expuesta durante la emisión. En ella, el músico le explicó que tenía previsto viajar el lunes siguiente. "Hola, Josefina, ¿cómo estás? Te cuento, estoy viajando este próximo lunes", leyó Yanina. La conductora señaló que esa fecha coincidía con el momento en que, según su reconstrucción, Prandi comunicaría la separación y ambos tenían previsto realizar un viaje de luna de miel.

En el mismo intercambio, Ortega le propuso una alternativa para avanzar con el proyecto antes de viajar: "Por eso te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio esta semana, me mostrás lo que hiciste, y charlamos un poco de tu idea. Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla", leyó Latorre.

De esta manera, los primeros mensajes difundidos públicamente muestran una conversación centrada en una propuesta musical y en la organización de una posible sesión de grabación. Por sí solos, esos intercambios no permiten confirmar la existencia de una relación sentimental entre ambos.

Durante el programa, Yanina también se detuvo en la participación de Ana Paula Dutil, expareja de Ortega y madre de sus hijos, quien habría sido la persona que facilitó el contacto entre el músico y Lynch. "Hay que decir que Ana Paula esto no lo hace de conchuda, es la mamá de los hijos. El pibe labura de esto. Vos tenés un exmarido productor, que es el papá de tus hijos, que entre los dos los mantienen, le das una mano, le conseguís un cliente", opinó la conductora.

Según la secuencia que reconstruyó, los mensajes continuaron al día siguiente con el objetivo de encontrar un horario conveniente para reunirse en el estudio. La panelista leyó parte de ese intercambio y explicó cómo acordaron el encuentro.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando Prandi encontró la conversación en el celular de Ortega. La periodista aseguró que la conductora habría decidido no preguntarle de inmediato por los mensajes, sino esperar para ver si él le contaba que iba a encontrarse con Lynch. "El jueves Julieta le revisa el celular a Emanuel, ve estos mensajes, no le pregunta nada. Espera que él le comente. Ella le prohibía grabar con chicas. Entonces, ¿él qué hace? Él no le miente, él omite, porque hay una cosa que es mentira. Él le dice: 'Me voy a trabajar'", sostuvo.

Latorre también contó que, al día siguiente, Prandi habría seguido las publicaciones de Lynch en Instagram, después de haber leído los mensajes sobre la grabación.

La situación habría llegado a un punto decisivo cuando Lynch publicó una historia desde el estudio de Ortega mientras trabajaba en la canción. Según el relato de Yanina, Prandi vio esa publicación y decidió poner fin a la relación. "Josefina, en un momento del día, como estaba ahí grabando una canción, hace una historia en el estudio de Emanuel, que estaba grabando un tema, porque no había nada malo. En ese momento, cuando ella ve la historia, le escribe un mensaje a Emanuel, le dice que no lo quiere ver más, que es un mentiroso, que no sé, no tengo el mensaje, que hasta ahí llegó, que se terminó todo, y lo bloquea de todos lados. Y le dice: 'No vuelvas a casa, porque acá no entrás más'", contó la conductora.

De acuerdo con esa reconstrucción, la publicación habría sido el detonante de una discusión que terminó con el vínculo entre Prandi y Ortega. No obstante, el contenido de los mensajes que se difundieron no demuestra por sí mismo que haya existido una infidelidad.