Josefina Lynch estalló contra Julieta Prandi por las versiones con Emanuel Ortega: "No me divierte"

Además, explicó que inicialmente había optado por mantenerse al margen de la polémica, pero que la situación cambió cuando comenzaron a involucrar a sus seres queridos. "Estaba tranquila, no se me habían burlado en televisión y habían dicho la espantosada que dijeron", sostuvo al referirse a las versiones que se difundieron públicamente.

Por último, Josefina se refirió a las conversaciones privadas que mantuvo con Emanuel y aseguró a la conductora que su contenido demuestra que entre ellos no existió ningún vínculo sentimental: "Te pasé los chats porque dije no da, pero es la prueba más fuerte de que no pasó nada. Es el chat más aburrido y profesional que existe".

Al referirse a Julieta y su reacción ante las versiones que la vincularon con Ortega, Lynch consideró que su actitud fue exagerada y reconoció que no logra comprenderla. "No la conozco, no sé qué se imaginó", expresó, dejando en claro su desconcierto por la situación.

Qué dicen los chats entre Josefina Lynch y Emanuel Ortega

Durante la emisión de SQP (América TV), Yanina Latorre reveló cómo comenzó el vínculo entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch y compartió los mensajes que intercambiaron antes de encontrarse en el estudio de grabación. Según la cronología que presentó, la primera conversación tuvo lugar el 5 de octubre, pocos días antes de que Julieta Prandi descubriera los chats en el celular de su entonces pareja.

El acercamiento se produjo por una propuesta laboral de Josefina, quien consiguió el contacto del músico a través de Ana Paula Dutil, expareja de Ortega y madre de sus hijos. "Hola, Ema, ¿cómo estás? Soy Josefina. Me pasó tu contacto Ana Paula. Te molesto por lo siguiente; quisiera grabar un cover de canción Bang Bang de Nancy Sinatra. Yo tengo una versión hecha, pero es muy casera, y pensé en la posibilidad de hacerlo con vos. Si tenés ganas y tiempo para hacerlo en estos días, me podés avisar. Gracias", decía el primer mensaje.

Por su parte, Emanuel respondió con buena predisposición, aunque le advirtió que tenía un viaje programado. "Hola, Josefina, ¿cómo estás? Te cuento, estoy viajando este próximo lunes", escribió. Luego, le ofreció reunirse antes de su partida: "Por eso te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio esta semana, me mostrás lo que hiciste, y charlamos un poco de tu idea. Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla".

En ese contexto, Latorre aclaró que Ana Paula simplemente había facilitado un contacto profesional y descartó que hubiera actuado con malas intenciones. "Hay que decir que Ana Paula esto no lo hace de conchuda, es la mamá de los hijos. El pibe labura de esto. Vos tenés un exmarido productor, que es el papá de tus hijos, que entre los dos los mantienen, le das una mano, le conseguís un cliente", opinó.

Sin embargo, el conflicto habría comenzado cuando Prandi revisó el teléfono de Ortega y encontró las conversaciones con Lynch. Según la conductora, la modelo prefirió guardar silencio y esperar a que el músico le contara sobre el encuentro que tenía previsto.

"El jueves Julieta le revisa el celular a Emanuel, ve estos mensajes, no le pregunta nada. Espera que él le comente. Ella le prohibía grabar con chicas. Entonces, ¿él qué hace? Él no le miente, él omite, porque hay una cosa que es mentira. Él le dice: 'Me voy a trabajar'", relató Yanina sobre la situación que habría desencadenado la crisis.

De esta manera, los mensajes difundidos muestran que el contacto inicial entre Ortega y Lynch estuvo relacionado con un proyecto musical, aunque el descubrimiento de esas conversaciones habría generado un nuevo conflicto en la pareja.