El dólar blue tocó su pico máximo en 2 meses y pone en duda el rendimiento del plazo fijo: ¿en qué conviene invertir?

Actualmente, el billete que opera en el mercado ilegal dio un respiró y bajó a $209, pero las expectativas indican que volverá a la suba rápidamente. El dólar MEP está a $215,63 y el contado con liquidación (CCL) cotiza a $209,24. La divisa oficial se ubica en los $119,75 y el solidario a $197,59.

mercado financierp.jpg El contexto macroeconómico afecta la cotización del tipo de cambio.

¿Por qué suben los dólares financieros y el blue?

Las razones del aumento de los distintos tipos de dólares responden a razones macroeconómicas a nivel mundial y nacional. Gustavo Neffa, financista y director de Research for Traders, explicó que existe "un desequilibrio internacional en el mercado. También desequilibrios domésticos, como que Argentina va a recibir a la misión del FMI, que el organismo afirmara que no va a moverse de las metas originales".

Indicó que el problema de fondo responde a un desfase entre las metas fiscales pactadas y lo que el país puede cumplir.

Por su parte, Diego Martínez Burzaco, Head Research & Strategy de Inviu, detalló que la reacción de los inversores por seguridad fue virar de los mercados emergentes y otras monedas hacia el dólar. A más demanda, aumenta su valor.

¿Invertir o no invertir en momentos de turbulencia?

En este contexto, A24.com consulto con especialistas en finanzas e inversiones para determinar si la mejor opción es hacer algún movimiento o esperar a que la situación se aquiete un poco.

dolar 02.jfif La inversión en dólares es una buena alternativa.

El analista financiero, Christian Buteler, señaló a este medio que "es momento para replantear la estrategia de apostar a la tasa. Hay que ver si este movimiento del dólar queda acá o sigue subiendo. No debería seguir con la misma fuerza, aunque la tendencia a la baja terminó y se moderó más al ritmo de la inflación".

Y agregó: "A la estrategia del carry trade hay que mirarla con atención ante este signo de fin de estabilidad". Se llama así al paso de dólares a pesos, para invertir en tasa en pesos, y luego volver a moneda dura.

Por su parte, Martínez Burzaco observó "que el mercado atraviesa una situación rara porque tanto los bonos como las acciones están teniendo una muy mala performance. La recomendación es ser selectivos y tener mucho cuidado, elegir bien los activos para el perfil de riesgo y tratar de pensar en un plan de mediano plazo".

¿A qué dólar apostar como forma de ahorro?

Neffa sugirió que es el momento de "dolarizar más los portafolios". Específicamente, se inclinó por la divisa solidaria, ya que la moneda norteamericana se incrementó apenas $2 en comparación a la suba acumulada desde la semana pasada en los distintos tipos de cambio.

Dólar-blue-hoy.webp ¿Sirve como forma de ahorro "guardar el dólar debajo del colchón"?

"El solidario, aún con los impuestos del 65%, esta bastante por debajo del MEP o CCL, con lo cual se vuelve atractivo de comprar en el home banking. La brecha cambiaria está arriba del 88% y es una cifra que puede escalar todavía más. Siempre conviene ir al dólar en Argentina", puntualizó el financista.

Sin embargo, no todo billete verde da ganancia. El famoso "guardar el dólar abajo del colchón" no es una alternativa de inversión, sino más bien de protección. "No te rinde nada. De hecho, pierde ante una inflación norteamericana que ya esta en el 7% y no en su habitual 1%. Lo que es mucho y derrumba el poder adquisitivo", afirmó Buteler.

Otro punto es que la moneda se mantenga en movimiento. "Hay opciones para ahorrar en dólares, pero hablamos de inversores con un poquito más de conocimiento y no de ahorristas. Ellos apuestan a un fondo común de inversión, bonos o acciones", amplió.

En conclusión, las expectativas futuras son que la moneda extranjera continúe en alza pero a un ritmo menos vertiginoso. Ante el panorama actual, la cautela es la clave y poder adentrarse en nuevas formas de inversión.