El dólar blue vuelve a escalar y se acerca al resto de las cotizaciones paralelas

Con estas cotizaciones, se recorta la distancia entre los dólares blue y financieros.

En tanto, el dólar solidario, compuesto por un 65% de impuestos, subió levemente su valor y cotiza a $201,71; y continúa por encima de la barrera de los $200.

Mercados-financieros-capital-inversiones.jpg El mercado financiero continúa operando de manera dinámica.

¿A qué dólar invertir como forma de ahorro?

Gustavo Neffa, financista y director de Research for Traders, sugirió que es el momento de "dolarizar más los portafolios". Específicamente, se inclinó por la divisa solidaria, ya que la moneda norteamericana se incrementó apenas $2 en comparación a la suba acumulada desde la semana pasada en los distintos tipos de cambio.

Sin embargo, no todo billete verde da ganancia. El famoso "guardar el dólar abajo del colchón" no es una alternativa de inversión, sino más bien de protección. "No te rinde nada. De hecho, pierde ante una inflación norteamericana que ya esta en el 7% y no en su habitual 1%. Lo que es mucho y derrumba el poder adquisitivo", afirmó Christian Buteler, financista.

Otro punto es que la moneda se mantenga en movimiento. "Hay opciones para ahorrar en dólares, pero hablamos de inversores con un poquito más de conocimiento y no de ahorristas. Ellos apuestan a un fondo común de inversión, bonos o acciones", amplió.

En conclusión, las expectativas futuras son que la moneda extranjera continúe en alza pero a un ritmo menos vertiginoso. Ante el panorama actual, la cautela es la clave y poder adentrarse en nuevas formas de inversión.