El dólar mayorista volvió a bajar, tocó un mínimo en un mes y se aleja del techo de la banda

Reservas en caída pese a compras del Banco Central

En paralelo al comportamiento del tipo de cambio, persiste la preocupación por la dinámica de las reservas internacionales. Aunque el Banco Central continúa con saldo comprador, las reservas brutas siguen en descenso. El jueves, la autoridad monetaria adquirió u$s132 millones, pero aun así las reservas cayeron u$s793 millones en esa jornada.

banco-central-1203451

En el acumulado semanal, la baja alcanza los u$s1.957 millones, lo que abre interrogantes sobre los factores que explican esta dinámica, más allá de las intervenciones en el mercado de cambios.

Balanza comercial

En ese contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en febrero la balanza comercial registró un superávit de USD 788 millones. De esta manera, el intercambio de bienes con el exterior encadenó 27 meses consecutivos con saldo positivo.

El pago de la deuda

A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al frente financiero durante un simposio organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Allí aseguró que el Gobierno ya tiene identificadas las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar los próximos compromisos de deuda en moneda extranjera.

CAPUTO

El funcionario explicó que existen alternativas más convenientes que acudir a los mercados internacionales y detalló que están cubiertos los próximos tres vencimientos de capital, incluido el cupón de julio de este año y los pagos de enero y julio del año siguiente, por un monto cercano a los 9.000 millones de dólares.