El dólar mayorista volvió a bajar, tocó un mínimo en un mes y se aleja del techo de la banda
La divisa cerró por debajo de los $1.400 y amplió la brecha con el límite superior del esquema cambiario. Mientras el Banco Central de la República Argentina sigue comprando dólares, las reservas acumulan una fuerte caída semanal y abren interrogantes sobre su dinámica.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio descendió $4 y finalizó en $1.390,50. Con esta cotización, quedó a un 17,8% del límite superior de la banda, que se ubicó en $1.638,52. Este nivel marca la mayor diferencia desde el 30 de junio de 2025, cuando había llegado al 19,2%.
En cuanto al mercado minorista, el dólar se ofreció a $1.415 para la venta en el Banco Nación y acumuló una baja de $5 en la semana. Por su parte, el dólar tarjeta o turista, que surge de sumar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50.
En los tipos de cambio financieros, el dólar MEP operó en $1.420,76, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.472,20. En el circuito informal, el dólar blue se ubicó en $1.420 para la venta. A pesar de una leve caída en la jornada, acumuló un incremento semanal de $5, lo que podría representar su primera suba en un mes si se consolida la tendencia.
Reservas en caída pese a compras del Banco Central
En paralelo al comportamiento del tipo de cambio, persiste la preocupación por la dinámica de las reservas internacionales. Aunque el Banco Central continúa con saldo comprador, las reservas brutas siguen en descenso. El jueves, la autoridad monetaria adquirió u$s132 millones, pero aun así las reservas cayeron u$s793 millones en esa jornada.
En el acumulado semanal, la baja alcanza los u$s1.957 millones, lo que abre interrogantes sobre los factores que explican esta dinámica, más allá de las intervenciones en el mercado de cambios.
Balanza comercial
En ese contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en febrero la balanza comercial registró un superávit de USD 788 millones. De esta manera, el intercambio de bienes con el exterior encadenó 27 meses consecutivos con saldo positivo.
El pago de la deuda
A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al frente financiero durante un simposio organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Allí aseguró que el Gobierno ya tiene identificadas las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar los próximos compromisos de deuda en moneda extranjera.
El funcionario explicó que existen alternativas más convenientes que acudir a los mercados internacionales y detalló que están cubiertos los próximos tres vencimientos de capital, incluido el cupón de julio de este año y los pagos de enero y julio del año siguiente, por un monto cercano a los 9.000 millones de dólares.