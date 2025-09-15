El dólar oficial alcanzó los $1.480 y el mayorista roza el techo de la banda, una de las condiciones para que intervenga el BCRA

La devaluación programada, o corrección de la banda en un 1% mensual, le dio más aire a la versión mayorista. Este 15 de septiembre está en los 1.472 pesos. Pero para la venta, llegó a los $1.670 cuando faltan casi tres horas para el cierre de operaciones.

Vale la pena recordar, que si la cotización del dólar mayorista cae por debajo del piso o supera la banda, el Banco Central tiene el permiso del FMI de intervenir en el mercado. Hasta ahora esto no sucedió, pero ante las alarmas del inicio de este mes, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dio un comunicado por el cual el Tesoro Nacional intervendría para "garantizar la liquidez del mercado". Sin usar las reservas del BCRA.

Pero eso no detuvo el "recalentamiento" de la divisa. Sigue en alza, y con este límite complejo (el techo del mayorista) justo en la antesala del discurso que grabará el presidente Javier Milei, con el anuncio del proyecto de presupuesto para el año 2026. Se grabará esta tarde y se emitirá a las 21 de la noche.