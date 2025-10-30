En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
ADR
MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial se mantuvo estable este jueves mientras los ADRs tuvieron bajas de hasta 5% en Wall Street

El tipo de cambio oficial subió apenas $5 este jueves y acumuló una baja semanal de $54. En el mercado financiero, las cotizaciones se movieron con moderación y el blue cerró en $1.455.

Según algunos analistas económicos

Según algunos analistas económicos, sin credibilidad al Gobierno se le complicará bajar la inflación.
Leé también Optimismo en los mercados: los bonos saltaron hasta un 25% y el riesgo país perdió más de 400 puntos después de la victoria de LLA
optimismo en los mercados: los bonos saltaron hasta un 25% y el riesgo pais perdio mas de 400 puntos despues de la victoria de lla

En el segmento financiero, las cotizaciones mostraron movimientos más leves. El dólar MEP descendió 0,3% y quedó en $1.470,6, mientras que el contado con liquidación (CCL) bajó 0,2% hasta los $1.483,76. En el mercado paralelo, el dólar blue retrocedió $10 y cerró en $1.455.

De esta manera, la jornada de hoy fue las más estable de las últimas cuatro ruedas en las que el dólar dio varios saltos, para arriba y para abajo. Recién este jueves el oficial subió apenas $5 entre jornadas.

La tranquilidad del mercado cambiario también se reflejó en el riesgo país, medición que establece JP Morgan, y que se mantuvo en torno a los 676 puntos. La entidad bancaria anticipó que, después de los resultados de las elecciones del domingo pasado, ese índice bajaría en Argentina hasta llegar a un valor cercano a los 650 puntos, umbral en el que se encontraba antes de que la incertidumbre de los comicios empezara a impactar en los inversores.

Cómo están las acciones y bonos argentinos en Wall Street

Los ADRs argentinos registran caídas de hasta 5% y los bonos en dólares muestran una tendencia mixta con leves variaciones en Wall Street. De esta manera, los activos locales se toman una pausa después del fuerte entusiasmo que predominó a comienzos de la semana tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Entre las principales bajas se destacan Edenor, con un retroceso cercano al 5%, seguida por Transportadora de Gas del Sur (-3,6%) y Loma Negra (-3,5%). En sentido contrario, Banco Macro avanza 0,5%.

Los bonos soberanos en dólares operan dispares: los títulos globales bajo ley de Nueva York muestran subas menores al 0,1% en los bonos Global 2029, Global 2030 y Global 2035, mientras que el Global 2038, el Global 2041 y el Global 2046 caen entre 0,1% y 0,2%. El riesgo país se mantiene en torno a los 700 puntos básicos, luego de haber cerrado el miércoles en 673.

