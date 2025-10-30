El dólar oficial se mantuvo estable este jueves mientras los ADRs tuvieron bajas de hasta 5% en Wall Street

Cómo están las acciones y bonos argentinos en Wall Street

Los ADRs argentinos registran caídas de hasta 5% y los bonos en dólares muestran una tendencia mixta con leves variaciones en Wall Street. De esta manera, los activos locales se toman una pausa después del fuerte entusiasmo que predominó a comienzos de la semana tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Entre las principales bajas se destacan Edenor, con un retroceso cercano al 5%, seguida por Transportadora de Gas del Sur (-3,6%) y Loma Negra (-3,5%). En sentido contrario, Banco Macro avanza 0,5%.

Los bonos soberanos en dólares operan dispares: los títulos globales bajo ley de Nueva York muestran subas menores al 0,1% en los bonos Global 2029, Global 2030 y Global 2035, mientras que el Global 2038, el Global 2041 y el Global 2046 caen entre 0,1% y 0,2%. El riesgo país se mantiene en torno a los 700 puntos básicos, luego de haber cerrado el miércoles en 673.