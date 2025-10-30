Nuevo aumento para los bancarios: cuánto cobran en noviembre y de cuánto es el bono confirmado
El gremio que lidera Sergio Palazzo cerró una nueva actualización salarial del 2,1% correspondiente a septiembre, en línea con la inflación del mes. Además, se suma el pago extraordinario por el Día del Empleado Bancario.
La Asociación Bancaria (AB), encabezada por Sergio Palazzo, firmó un nuevo acuerdo de actualización salarial que eleva los ingresos de los trabajadores del sector financiero. El incremento, correspondiente al mes de septiembre, será del 2,1%, en consonancia con el dato de inflación difundido por el INDEC.
Con este ajuste, el salario básico para todos los empleados formales comprendidos en el convenio colectivo asciende a $1.915.983, más la Participación Ganancias (ROE), un adicional que varía según el desempeño de cada entidad.
“Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales, brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”, informó el gremio mediante un comunicado.
Además, se precisó que el retroactivo correspondiente a septiembre se abonará junto con los haberes de octubre, y que el acuerdo forma parte del compromiso paritario vigente para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.
“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló el sindicato en el texto difundido.
Cómo quedan los sueldos bancarios tras el aumento
Rama Administrativa
Inicial: $1.915.982,88
1 a 4 años: $1.915.982,88
5 Años: $1.918.471,69
6 Años: $1.920.959,52
7 Años: $1.923.448,33
8 Años: $1.925.936,16
9 Años: $1.928.424,96
10 Años: $1.930.913,77
11 Años: $1.933.402,58
12 Años: $1.935.890,41
13 Años: $1.938.378,22
14 Años: $1.940.866,91
15 Años: $1.943.355,61
20 Años: $1.961.732,24
25 Años: $2.209.767,36
30 Años: $2.333.784,91
35 Años: $2.446.528,14
2° Jefe Div. de 3a: $2.209.767,36
2° Jefe Div. de 2a.: $2.333.784,91
2° Jefe Div. de 1a.: $2.446.528,14
Jefe Div. de 3a.: $2.570.545,70
Jefe Div. de 2a.: $2.818.580,81
Jefe Div. de 1a.: $2.942.598,37
2° Jefe Dep. de 3a.: $3.190.633,48
2° Jefe Dep. de 2a.: $3.303.376,71
Jefe Dep. de 1a.: $3.427.394,27
Jefe Dep. de 3a.: $3.675.429,38
Jefe Dep. de 2a.: $3.923.464,49
Jefe Dep. de 1a.: $4.171.499,60
Jefe Ppal. de Dpto.: $4.532.277,94
SubGte. Deptal de 3a.: $4.904.330,61
SubGte. Deptal de 2a.: $5.242.560,31
SubGte.Deptal de 1a.$5.513.144,06
Rama Maestranza
Inicial hasta 15 años: $1.915.982,88
16 años: $1.522.033,64
17 años: $1.567.130,93
18 años: $1.589.679,58
19 años: $1.623.502,55
20 años: $1.668.599,84
25 años: $1.724.971,46
30 años: $1.826.440,36
35 años: $1.871.537,66
Jefe de Equipo de 3°: $1.668.599,84
Jefe de Equipo de 2°:$1.724.971,46
Jefe de Equipo de 1°$1.826.440,36
Sub-Jefe taller 3°: $1.871.537,66
Sub-Jefe taller 2°: $1.882.811,98
Sub- Jefe taller:1°$1.939.183,60
Jefe taller de 3°: $1.950.457,92
Jefe taller de 2°: $1.995.555,21
Jefe taller de 1°: $2.040.652,51
Supervisor de taller 3°: $2.074.475,48
Supervisor de taller 2°: $2.142.121,42
Supervisor de taller 1°: $2.254.864,65
Subcapataz Gral.: $2.446.528,14
Capataz Gral.: $2.660.740,28
Rama Ordenanza
Inicial y hasta los 15 años: $1.915.982,88
16 años: $1.488.210,67
17 años: $1.522.033,64
18 años: $1.555.856,61
19 años: $1.578.405,25
20 años: $1.600.953,90
25 años: $1.623.502,55
30 años: $1.646.051,19
35 años:$1.668.599,84
Subjefe serv. 3a: $1.600.953,90
Subjefe serv. 2a: $1.623.502,55
Subjefe serv. 1a: $1.646.051,19
Jefe serv. 3a: $1.668.599,84
Jefe serv. 2a: $1.691.148,49
Jefe serv. 1a: $1.724.971,46
Superv. Serv. 3a: $1.747.520,10
Superv. Serv. 2a: $1.792.617,40
Superv. Serv. 1a: $1.826.440,36
Submay. Espec. 3a: $1.882.811,98
Submay. Espec. 2a: $1.939.183,60
Submay. Espec. 1a: $2.040.652,51
Submayordomo Gral.: $2.446.528,14
Mayordomo Gral.:$2.863.678,10
Bono del Día del Bancario: cuánto cobrarán en noviembre
Uno de los puntos más destacados del acuerdo es la actualización del monto por el “Día del Empleado Bancario”, que se celebra cada 6 de noviembre. Este beneficio, que se rige bajo las normas de un feriado nacional, implica el pago de un monto extraordinario adicional al salario mensual.
Con la nueva actualización, el bono mínimo garantizado quedó fijado en $1.708.032,46 para la categoría inicial de la Rama Administrativa, aunque el monto varía según la antigüedad y la jerarquía.
De esta forma, un trabajador de categoría inicial percibirá en noviembre un ingreso total de $3.624.015,34, sumando el salario básico y el bono especial.
Paritarias: nuevo compromiso de revisión en noviembre
El aumento del 2,1% implica un incremento acumulado del 22% desde diciembre de 2024, en línea con la estrategia del gremio de ajustar los salarios mes a mes según la inflación.
El nuevo entendimiento fue firmado entre La Bancaria y las cámaras empresarias del sector: ABAPPRA, ADEBA, ABA, ABE y el Banco Nación, que se comprometieron a retomar las negociaciones paritarias en la segunda quincena de noviembre.
El objetivo es reactivar la revisión salarial antes de fin de año, teniendo en cuenta la volatilidad de la economía y el impacto de la inflación sobre los ingresos del sector.
Desde el sindicato que encabeza Palazzo destacaron que el acuerdo busca “mantener el poder adquisitivo y evitar el deterioro del salario real”.
“El objetivo de nuestras negociaciones paritarias es que ningún trabajador bancario pierda frente a la inflación. Seguiremos monitoreando los precios y, de ser necesario, volveremos a actualizar los valores”, enfatizaron desde La Bancaria.