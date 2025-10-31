En vivo Radio La Red
INFORME BANCO CENTRAL

Septiembre marcó uno de los picos más altos de compra de dólares en la historia argentina

Según el informe del Banco Central, las personas físicas adquirieron USD 5.080 millones, mientras que las ventas sumaron apenas USD 575 millones, consolidando un fuerte déficit neto en el mercado de cambios.

Los argentinos adquirieron en septiembre más de 5 mil millones de dólares. (Foto: Archivo).

Durante septiembre, la demanda de dólares por parte de personas físicas en el mercado oficial alcanzó niveles históricos, según el informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El documento indica que los particulares compraron billetes por un total de USD 5.080 millones, mientras que las ventas sumaron USD 575 millones. En consecuencia, se registraron egresos netos de USD 6.857 millones, principalmente por compras de divisas sin fines específicos por USD 6.890 millones. En total, 1,8 millones de personas adquirieron dólares, frente a 890.000 que vendieron.

El informe refleja una tendencia creciente desde la flexibilización cambiaria iniciada en abril. Ese mes, las compras sumaron USD 2.048 millones; en mayo, USD 2.262 millones; en junio, USD 2.416 millones; en julio, USD 3.408 millones; y en agosto, USD 2.422 millones.

Según una publicación del economista Santiago Bulat en su cuenta de la red social X, la "dolarización en las elecciones de medio término fue de las más altas de la historia”.

“Nuevo dato del balance cambiario: en septiembre 1,8 millones de personas compraron un neto de USD 4.505 millones, superando al pico de agosto de 2019″, indicó el experto.

Movimiento en reservas y operaciones cambiarias

No obstante, las reservas internacionales del BCRA finalizaron septiembre en USD 40.374 millones, con un aumento de USD 387 millones respecto al mes anterior. El organismo atribuyó la suba principalmente al depósito de compras de divisas del Tesoro Nacional por USD 1.650 millones, al aumento del valor de los activos que componen las reservas y al incremento de tenencias de moneda extranjera por parte de los bancos.

El volumen total operado en el mercado de cambios alcanzó USD 51.674 millones, más del doble que en septiembre de 2024, con un promedio diario de USD 2.349 millones. De ese total, el 72% correspondió a operaciones entre bancos y clientes, el 20% a operaciones interbancarias y el 8% a operaciones del BCRA y el Tesoro. El dólar estadounidense concentró el 97% de las operaciones.

El sector privado no financiero presentó un déficit en la cuenta financiera de USD 5.263 millones, explicado por las compras netas de billetes y divisas por USD 6.577 millones, concentradas mayormente en las personas humanas.

Exportaciones y sostenimiento de reservas

El informe también resaltó que la liquidación de exportaciones agroindustriales superó los USD 8.000 millones en septiembre, lo que, junto con la recaudación del comercio exterior, permitió mantener el nivel de reservas pese a las ventas del Banco Central en el mercado spot, que totalizaron USD 1.110 millones.

El BCRA subrayó que casi todas las operaciones financieras cursadas por el sistema bancario se concentraron en dólares, y señaló que los movimientos de septiembre reflejan “una normalización de la operatoria cambiaria tras la eliminación de las restricciones para personas humanas”.

De cara a los próximos meses, el organismo adelantó que la evolución del mercado dependerá del comercio exterior y del flujo de ingresos financieros del sector privado no financiero.

