El FMI volvió a pedirle a la Argentina que acumule reservas y destacó la baja de la inflación

nigel-chalk-asumira-como-director-del-departamento-del-hemisferio-occidental-del-fmi-a-partir-de-noviembre-hasta-ahora-se-desempenaba-como-subdirector-foto-reutersken-cedeno-LQL5CEBQF57YHWMFWSVWUODKLE Nigel Chalk asumirá como director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI a partir de noviembre. Hasta ahora se desempeñaba como subdirector. (Foto: REUTERS)

“Esto incluye políticas para reducir la inflación y la acumulación de reservas, pero también políticas que sienten las bases para un crecimiento sólido y sostenido en la Argentina”, sostuvo Chalk.

Además, el funcionario destacó el trabajo conjunto con el Tesoro de Estados Unidos y los organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID, en apoyo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. “El apoyo del Tesoro estadounidense está ayudando a mantener los mercados y complementará el programa respaldado por el FMI. Hemos estado muy involucrados con ambas partes para apoyar la estabilidad y el crecimiento en Argentina”, agregó.

El FMI celebró la desaceleración de la inflación

El Fondo Monetario prevé que la inflación cierre 2025 en torno al 28%, un dato que considera positivo en el marco del programa de estabilización. “El país seguirá avanzando para frenar la inflación, a pesar de la reciente depreciación del peso”, indica el documento difundido este viernes.

El informe también valoró que la inflación subyacente continúa descendiendo y que la actividad económica muestra una desaceleración moderada, influida por las “incertidumbres relacionadas con las elecciones”.

VES5OPI4OVCNFGMZIDEAVYCR6Q Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

El FMI destacó las reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei, que apuntan a reducir la burocracia, liberalizar el comercio y modernizar el Estado. En ese sentido, el organismo consideró “vital” que la Argentina continúe en esa dirección y profundice las transformaciones estructurales. “Se considera vital intensificar las reformas de los mercados laborales y la política fiscal para abordar la informalidad e impulsar la productividad”, advirtió el Fondo.

El reporte agrega que, si estas medidas se mantienen, podrían generar beneficios a mediano plazo, como la apertura de la economía, una mayor previsibilidad en el régimen fiscal y regulatorio, y la simplificación de los procedimientos administrativos.

Una mirada optimista, pero con condiciones

En su diagnóstico general, el FMI mantiene una postura de optimismo cauteloso: reconoce los avances logrados por la administración Milei, pero insiste en que la consolidación fiscal, la acumulación de reservas y las reformas estructurales serán claves para garantizar la estabilidad y el crecimiento sostenido.

Q4M3TVPFDFEBXHKARG52XEPESY Kristalina Georgieva y Luis Caputo en el Fondo Monetario Internacional, (Washington, Estados Unidos)

“El financiamiento del programa respaldó la transición hacia un régimen cambiario más flexible y el levantamiento de restricciones al mercado de divisas”, indicó el organismo. De esta forma, el FMI ratifica su apoyo al país, aunque condiciona el progreso a que se mantenga una disciplina fiscal estricta y un marco monetario previsible, pilares que, según el Fondo, permitirán restaurar la confianza y mejorar el acceso a los mercados internacionales.