Temática especial y sorpresas: así fue el emotivo cumpleaños de Antonito, el hijo de Luis Ventura

Hubo una torta decorada con los colores de la Selección Argentina con la imagen de Messi y el número 12 con el nombre del pequeño. Además de juegos al aibre libre para los más chicos. Fernanda Vives, amiga de Fabiana y madrina de Antonito, estuvo presente en el evento y también varios familiares y amistades cercanas.

Desde las redes sociales, la ex vedette reflejó con mucha alegría y emoción lo que fue el festejo de cumpleaños de su hijo: "Ayer vivimos un hermoso día de festejo del cumple de Antonio. ¡Gracias a todos los que estuvieron presentes con tanto amor!", expresó.

Por su parte, el periodista de espectáculos y conductor de Secretos verdaderos (América Tv) comentó desde su cuenta en Instagram: "Gracias a todos los que estuvieron presentes en el cumpleaños de mi hijo Antoñito".

Las fotos del festejo de cumpleaños de Antonito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi.

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Luis Ventura contó qué le molestó de Viviana Canosa y cómo se reconciliaron

En una entrevista con Pampita para Infobae, Luis Ventura recordó qué pasó con Viviana Canosa, con una mezcla de ironía y sinceridad, pero también dejó en claro su postura actual.

"Me pasa algo raro con ella porque siempre la tuve como una buena compañera y un buen día, se fue. Nunca supe porqué. Después me hizo un juicio, otro juicio, otros tres juicios, que en definitiva no los hacía ella, sino quien era su pareja de producción", expresó el periodista.

Y recordó sobre lo que más lo enojó por ese entonces: "Un buen día me levanté dado vuelta, me pusieron un micrófono y dije barbaridades, atrocidades, porque había leído en una revista que ella decía que se había ido del canal sin que sus compañeros la saludaran. Y me dio bronca porque su enojo fue con Rial".

Luis Ventura remarcó que eso fue uno de los puntos más difíciles de perdonar, ya que sintió que se perjudicó a personas ajenas al conflicto. "¿Por qué tienen que cobrar los sonidistas, la gente que siempre la quiso?", se preguntó.

Sobre la reconciliación de 2013, recordó una emotiva escena que terminó de sellar la tregua. "Un día me llaman por teléfono y me dice: “Soy Viviana Canosa, te invito a tomar un té. Vení a mi casa, quiero que conozcas a mi hija”. Me dio la dirección y fui. Cuando abre la puerta, estaba Canosa con su hija, me la pone en los brazos y... me cagó. Ya ahí no pude pelearme, ya está".