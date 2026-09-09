El dolor más profundo de Cristina Seoane en el último adiós a Chiche Gelblung: la imagen que conmueve

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¿Cómo fue la historia de amor de Chiche Gelblung y Cristina Seoane durante cinco décadas?

La muerte de Chiche Gelblung, a los 82 años, generó una profunda conmoción en el ambiente periodístico y televisivo. Pero su partida también volvió a poner bajo la lupa la historia sentimental que el reconocido comunicador protagonizó durante casi cinco décadas junto a Cristina Seoane, la exmodelo que se convirtió en su gran compañera y con quien tuvo tres hijos.

El periodista falleció este miércoles 9 de septiembre, después de haber sido internado durante las últimas horas en el Sanatorio Los Arcos. Allí permanecía bajo atención médica a raíz de un cuadro respiratorio que terminó complicando aún más el estado de salud que venía atravesando desde hacía un tiempo.

Tras conocerse la triste noticia, Cristina Seoane eligió realizar la despedida de su esposo en la sala velatoria de la AMIA, en Villa Crespo. Familiares, amigos y numerosas figuras vinculadas a los medios se hicieron presentes para acompañar a la familia y despedir a quien fue durante décadas una de las personalidades más reconocidas del periodismo argentino.

La trayectoria profesional de Chiche Gelblung fue extensa, pero su vida personal también estuvo atravesada por una historia de amor con distintas etapas, crisis y reconciliaciones. Su relación con Cristina Seoane comenzó a mediados de los años 70, cuando ambos coincidieron durante una producción fotográfica para los tradicionales “Personajes del año” de la Revista Gente.

En aquel momento, Gelblung estaba al frente de la publicación como director, mientras Seoane daba sus primeros pasos y comenzaba a destacarse en el mundo del modelaje. La situación, sin embargo, tenía una particularidad que volvía más complicada la relación: Cristina estaba casada.

Cerca de un año después de aquel primer encuentro, Cristina pasó a trabajar en la revista como productora fotográfica. La convivencia laboral hizo que comenzaran a compartir mucho más tiempo, entre producciones, reuniones y compromisos profesionales. De esa cercanía nació un vínculo que lentamente comenzó a trascender el ámbito del trabajo.

Por entonces, Chiche ya había puesto punto final a su matrimonio con Marta Inés Velasco. Con ese capítulo cerrado, la relación con Cristina pudo avanzar y terminó convirtiéndose en un romance.

Lejos de tener un comienzo sencillo, los primeros tiempos de la pareja estuvieron atravesados por una vida sentimental intensa. El propio Gelblung reconoció que su actividad en la editorial le daba la posibilidad de relacionarse constantemente con otras mujeres y que, en aquella etapa, casi nunca se negaba a una propuesta.

Con el correr del tiempo, ese comportamiento comenzó a generar consecuencias dentro de la pareja. Las infidelidades, los enfrentamientos y las rupturas se sucedieron hasta que Cristina decidió cortar con esa situación y tomar distancia.

La separación no fue sencilla y estuvo marcada por fuertes momentos de tensión. Sin embargo, el distanciamiento también obligó a Chiche a tomar dimensión de lo que podía perder. Fue entonces cuando decidió poner en marcha una intensa campaña para reconquistar a Cristina y volver a recuperar la relación.

El periodista apeló a todo tipo de gestos para intentar acercarse nuevamente: flores, bombones, llamadas y propuestas para compartir cenas en restaurantes exclusivos. Durante semanas buscó distintas formas de convencerla, insistiendo hasta lograr una nueva oportunidad.

Finalmente, Gelblung consiguió recuperar el vínculo y, tiempo después, explicó públicamente qué lo había llevado a no darse por vencido y luchar por aquella relación.

“Es la única por la que peleé. Era más inteligente, más bella. Es muy difícil medir qué es lo que te interesa de una mujer. Es la que yo realmente sentí que tenía que ser mi mujer”, había contado el periodista al recordar aquel momento de su vida.

La reconciliación significó un verdadero punto de inflexión en la historia de ambos. Desde entonces, consiguieron dejar atrás buena parte de los conflictos que habían marcado los primeros años y comenzaron una nueva etapa juntos. Según relataba el propio Chiche, después de esa segunda oportunidad nunca volvió a serle infiel.

Con el paso de las décadas, aquel romance que había nacido en un contexto complejo terminó dando lugar a una familia. Junto a Cristina Seoane, Gelblung fue padre de Federico, María y Magdalena.

La familia continuó creciendo con el tiempo y la pareja llegó a convertirse en abuelos de siete nietos. De aquel encuentro surgido durante una producción fotográfica en los años 70 quedó una historia que atravesó amores, crisis, separaciones y reconciliaciones, hasta convertirse en una unión de casi 50 años que llegó a su final con la muerte del periodista.