Escándalo en vivo: la fuerte reacción de la mujer que denunció a Joaquín Levinton mientras él hablaba en DDM

La mujer también dejó en claro que pretende continuar con sus reclamos y que busca recuperar posibles elementos que puedan aportar información a la investigación. En ese sentido, Szeta reveló: “Ella dice que va a seguir adelante, que pide que le incauten los dispositivos para recuperar la información”.

Qué dicen los chats hot entre Joaquín Levinton y su denunciante

Este jueves, en DDM (América TV), salieron a la luz una serie de conversaciones entre Joaquín Levinton y la mujer que lo acusó de abuso sexual. Según se explicó al aire, esos intercambios fueron incorporados por el músico en el expediente judicial como parte de su estrategia de defensa frente a la denuncia.

De acuerdo con el contenido exhibido en el programa, los mensajes presentados ante la Justicia mostrarían que era ella quien buscaba reiteradamente contactarlo y generar nuevos encuentros para profundizar la relación que mantenían.

El periodista Martín Candalaft repasó los detalles del expediente judicial, iniciado en 2023 luego de que la denunciante llamara al 911 para formalizar una acusación contra el líder de Turf.

"El 4 de diciembre de 2024 llama por teléfono al 911. En aquella oportunidad, refirió haber mantenido una relación amorosa con Joaquín Levinton -a quien reconoce como cantante de la banda musical Turf-, entre los años 2015 y 2020. Indicó que el día 24/06/23 recibió un llamado telefónico por parte de Levinton, quien la invitó a la casa, aceptando la invitación. Que una vez en el domicilio, Levinton la obligó a tomar drogas y la abusó sexualmente", detalló el panelista.

A continuación, Candalaft explicó cómo avanzó el caso tras la presentación. "Cuando llega esta denuncia, la empiezan a buscar para ver si ella quería instar la acción penal. No la encuentran. Se presenta el abogado de Joaquín y presenta como prueba las capturas de las conversaciones entre ellos", siguió Candalaft.

Luego, el ciclo conducido por Mariana Fabbiani difundió parte de los intercambios que mantuvieron Joaquín y Paula, identificada en la causa como la presunta víctima. "Estos mensajes ocurrieon entre 2023 y principios del 2024", señaló el periodista.

Según se observó en esos chats, que corresponden a un período en el que la investigación ya estaba abierta, la mujer insistía en concretar reuniones con el cantante. "Decile a tu abogado que te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. ¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo. Mientras tanto podemos vernos a escondidas. Te hago el pe... de tu vida", le propone al cantante.

La conversación continuó con otros mensajes donde también quedó reflejada la postura del artista frente a la situación judicial. "Ojalá que esto pase, que podamos volver a tener una buena relación como la que teníamos. Beso", "Lamentablmente, yo tengo que seguir lo que dice el abogado porque esto está en manos de la Justicia", le responde Joaquín en dichos mensajes.

Por último, Candalaft reveló una instancia que figura en el expediente y que, según indicó, resultó relevante para la investigación. "La jueza intenta rastrear a Paula. La logran encontraron y respondió: 'Yo nunca denuncié a nadie y no conozco a Joaquín Levinton'. Y esto consta en el expediente", concluyó el panelista.