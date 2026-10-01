El FMI le advirtió al Gobierno la necesidad de que "el crecimiento se amplíe y se distribuya en forma equitativa"

Respecto de si el Gobierno alcanzaría la meta fiscal o de reservas en esta tercera revisión, y también el impacto de la baja en la recaudación impositiva, Kozack dijo que estos temas “forman parte de esas discusiones que se están llevando a cabo entre el FMI y el equipo sobre el posible impacto en los ingresos fiscales”.

Se estima que el Gobierno no alcanzaría la meta fiscal del primer semestre, pese a una flexibilización de la revisión anterior que redujo el objetivo de $8,4 billones a $6,8 billones a fines de junio. Podría haber afectado la caída de la recaudación, la postergación del pago del impuesto a las Ganancias, pero también las dificultades de continuar con el ajuste.

El objetivo de reservas para junio, en cambio, fue alcanzado y eso fue resaltado por Milei en su paso por Nueva York y Paris. “Tenemos una bazuka de reservas”, dijo el presidente.

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