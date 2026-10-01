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El FMI le advirtió al Gobierno la necesidad de que "el crecimiento se amplíe y se distribuya en forma equitativa"

La vocera del Fondo Monetario, Julie Kozack, dio detalles de las negociaciones que siguen en Buenos Aires por la revisión del acuerdo con Argentina y advirtió sobre la caída de la recaudación, y la necesidad de "más inversiones y creación de empleo".

Jilei Kozack

Jilei Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional hablo del crecimiento que debe llegar a todos los sectores. (foto: FMI)

El FMI volvió a apoyar la marcha del plan económico de Javier Milei, aunque advirtió sobre la necesidad de "asegurar que el crecimiento -que hasta ahora ha sido sobre todo en los sectores de energía, minería y agricultura- se amplíe y se distribuya de forma más equitativa entre sectores de la economía, pero también entre trabajadores”.

Leé también El FMI monitorea el aumento de la morosidad en Argentina, pero no considera que sea un "riesgo" para la estabilidad económica
El FMI reconoció que monitorea el caso de la morosidad por los créditos en la Argentina. (Foto: Archivo)

Así lo expresó la vocera del FMI, Julie Kozack, en su conferencia de prensa habitual de los jueves en Washington. Allí onfirmó que esos temas integran "ahora mismo, gran parte del foco de las discusiones" entre el equipo que integra la misión del FMI que continuará unos días más en Buenos Aires, con el equipo económico de Luis Caputo.

Kozack agregó que en las conversaciones que lleva adelante la misión del FMI que se encuentra en Buenos Aires desde la semana pasada, se encuentran el cumplimiento de las metas del programa firmado con el Gobierno: "Lo importante es realmente cómo puede Argentina consolidar las ganancias de la estabilización alcanzada y ampliar esas ganancias en toda la economía”.

“Y esto va a ser esencial para apoyar, obviamente, una inversión más fuerte. Va a ser importante apoyar un crecimiento económico duradero. Va a ser importante apoyar la creación de empleo. Y, en última instancia, todo esto es importante para mejores oportunidades para el pueblo argentino, que es, por supuesto, el objetivo final”, señaló Kozack.

Respecto de si el Gobierno alcanzaría la meta fiscal o de reservas en esta tercera revisión, y también el impacto de la baja en la recaudación impositiva, Kozack dijo que estos temas “forman parte de esas discusiones que se están llevando a cabo entre el FMI y el equipo sobre el posible impacto en los ingresos fiscales”.

Se estima que el Gobierno no alcanzaría la meta fiscal del primer semestre, pese a una flexibilización de la revisión anterior que redujo el objetivo de $8,4 billones a $6,8 billones a fines de junio. Podría haber afectado la caída de la recaudación, la postergación del pago del impuesto a las Ganancias, pero también las dificultades de continuar con el ajuste.

El objetivo de reservas para junio, en cambio, fue alcanzado y eso fue resaltado por Milei en su paso por Nueva York y Paris. “Tenemos una bazuka de reservas”, dijo el presidente.

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En pocas palabras

  • FMI sobre Argentina: El organismo pide que el crecimiento se expanda a todos los sectores y trabajadores.
  • Negociaciones en curso: La misión del FMI en Buenos Aires discute la consolidación de la estabilidad y el crecimiento económico.
  • Metas y recaudación: Se evalúa el impacto de la caída de la recaudación fiscal y el cumplimiento de objetivos con el Gobierno.
Resumen generado por Thinkindot AI
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