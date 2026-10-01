Joaquín Levinton se quebró y relató el terrible calvario que vive tras la denuncia de Paula: "Te juro que me..."

"Me acusó de violación en un momento que yo no estaba, después es que me siguió mandando mensajes de amor y violencia. Mensajes diciendo: 'Te odio, te voy a matar', y borraba y decía: 'Te amo, por favor volvamos a vernos'", aseguró que, después de esa acusación, continuó recibiendo mensajes que mezclaban amenazas con expresiones de afecto y pedidos para volver a verse.

El músico también habló del miedo que llegó a sentir por la situación y contó que tomó la decisión de irse de su casa: "Estoy ante una persona que me acosa seriamente, no es joda. Tengo miedo. Muchas veces tuve miedo. Es real que me fui de ahí y me fui a vivir a lo de mi vieja. Una persona que está obsesionada conmigo. Cuando me hizo la denuncia me decía: 'Vení a la plaza que te hago sexo'. Y después me decía: 'Perdoname, me equivoqué'."

Al explicar por qué durante tanto tiempo decidió no hablar públicamente de la situación, Levinton sostuvo que frente a una persona que considera acosadora hay que actuar con cautela y aseguró que los mensajes continuaron incluso durante el último año. " Cuando tenés un acosador tenés que actuar cuidadosamente, porque estás ante una persona muy frágil. Yo no salía a hablar, pero la escuchaba y me carcomía la cabeza. El último año me desea: 'Feliz Navidad'", detalló.

"No soy violento, no lo fui y no lo seré. La gente me conoce. ¿Doy con un perfil de violador, de ella, de menores? Tres días antes de la denuncia me manda videos en bolas", hizo referencia a los videos de contenido sexual que habría recibido de Paula y sostuvo que algunos de ellos fueron enviados pocos días antes de que se presentara la denuncia.

"Esto no va a terminar. Voy a tener que poner bozal legal, voy a pedir botón antipánico. Estoy emocionalmente quemado, mal. Tengo cámaras en la puerta. No sabes como me apoya la gente, estoy extenuado de todo lo que me pasa", reconoció el fuerte desgaste emocional que le provoca todo lo ocurrido.

En medio de la investigación, el músico también dejó en claro que no busca esquivar el proceso judicial y que está dispuesto a que se analicen los elementos que fueron incorporados a la causa: "Tienen las pruebas. Estoy a disposición de la Justicia".

Ante la continuidad del conflicto, Levinton aseguró que evalúa recurrir a distintas medidas legales para resguardarse y reconoció que la situación tuvo un fuerte impacto en su vida cotidiana y en lo emocional. Además, destacó el acompañamiento que recibió durante estos días: "Esto no va a terminar. Voy a tener que poner bozal legal, voy a pedir botón antipánico. Estoy emocionalmente quemado, mal. Tengo cámaras en la puerta. No sabes como me apoya la gente, estoy extenuado de todo lo que me pasa".

Al ser consultado por la investigación, el músico sostuvo que ya existen elementos a disposición de la Justicia y remarcó que está dispuesto a colaborar con el proceso para que se analicen las pruebas correspondientes: "Tienen las pruebas. Estoy a disposición de la Justicia".

Hacia el cierre del intercambio, Levinton dejó en claro que no quiere continuar hablando públicamente sobre el expediente y anticipó que pondrá punto final a sus declaraciones sobre el caso: "Ahora para terminar, y con esto no voy a hablar en ningún medio más ni nunca más del tema".

En ese momento, el cantante se mostró especialmente emocionado y aprovechó para agradecer a quienes, según expresó, lo acompañaron y confiaron en su versión durante los últimos días: "Quiero con el corazón y toda mi emoción agradecerle a toda la gente que me cree. O sea, porque si no fuese que me creen, esto me mataría. Así que muchas gracias a todos, loco".

"Les agradezco muchísimo que sepan entenderme y les agradezco muchísimo que me apoyen, porque recibo miles y miles y miles de mensajes de apoyo y de cariño. Lo que me está pasando es espantoso, entonces te juro que si no fuese por todo el apoyo y todo el cariño que recibo, esto sería un desastre para mí", remarcó que los mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores fueron fundamentales para atravesar el momento que describe y aseguró que el respaldo del público tuvo un peso especial para él.