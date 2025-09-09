El FMI respaldó el programa económico del Gobierno argentino tras la derrota electoral

El ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, también replicó el mensaje en su cuenta personal de X. El presidente Javier Milei ya había ratificado el programa económico de su Gobierno en su discurso desde el búnker de LLA en La Plata, al reconocer la derrota en los comicios de la provincia de Buenos Aires. "Más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual hemos sido elegidos en 2023, no se va a modificar sino que se va a redoblar", indicó Milei y luego enfatizó que "vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal". "Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetario. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos ", garantizó.