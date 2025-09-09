En vivo Radio La Red
SEMANA DE TENSIÓN

El FMI respaldó el programa económico del Gobierno argentino tras la derrota electoral

La portavoz Julie Kozack destacó la cooperación con el Gobierno para mantener la estabilidad cambiaria y monetaria y valoró la adhesión al ajuste fiscal, en un mensaje de respaldo tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

"El personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país", remarcó la vocera en un mensaje que compartió en su cuenta de la red social X, en una semana marcada por la inestabilidad política y económica tras el resultado electoral, donde el oficialismo nacional resultó derrotado por casi 14 puntos por la oposición.

Julie Kozack FMI

Kozack también manifestó el apoyo del organismo de crédito internacional al "compromiso" que le asignó a la Argentina en su tarea de "garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación".

El ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, también replicó el mensaje en su cuenta personal de X. El presidente Javier Milei ya había ratificado el programa económico de su Gobierno en su discurso desde el búnker de LLA en La Plata, al reconocer la derrota en los comicios de la provincia de Buenos Aires. "Más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual hemos sido elegidos en 2023, no se va a modificar sino que se va a redoblar", indicó Milei y luego enfatizó que "vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal". "Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetario. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos ", garantizó.

También después de la primera reunión de la flamante mesa de trabajo creada por Milei con sus funcionarios más cercanos, el partido libertario compartió sobre el resultado del encuentro: "Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron.

