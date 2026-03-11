El dólar mayorista volvió a perforar los $1.400 y el riesgo país se estabilizó
La cotización en el Mercado Libre de Cambios retrocedió a $1.396 en un contexto de estabilidad cambiaria y oferta sostenida de divisas. También cedieron el blue y los dólares financieros, mientras el indicador elaborado por JPMorgan registró una mejora.
El dólar extendió su tendencia a la baja este miércoles en un escenario de relativa estabilidad cambiaria impulsado por una oferta sostenida de divisas en el mercado. En el segmento mayorista, la cotización volvió a perforar el umbral de los $1.400, un nivel que ya había sido atravesado a fines de febrero.
En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron más de USD 400 millones y el tipo de cambio mayorista retrocedió cuatro pesos, hasta ubicarse en $1.396. Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció el techo de la banda cambiaria en $1.624,97, lo que deja a la cotización actual alrededor de 16,4% por debajo de ese límite.
Con ese valor, el dólar mayorista todavía cuenta con un margen de $228,97 antes de alcanzar el tope de la banda que obligaría al Banco Central a intervenir para moderar el movimiento del tipo de cambio.
En el segmento minorista también se observaron retrocesos. Según la referencia del Banco Nación, el dólar se ubicó en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, cinco pesos menos que en la jornada previa. El mercado siguió además con atención el contexto internacional, especialmente las tensiones en Medio Oriente.
En paralelo, el dólar blue o informal también retrocedió cinco pesos y se negoció en $1.415 en la Ciudad de Buenos Aires, el mismo valor que el minorista.
Dentro del mercado financiero, el dólar MEP bajó a $1.414,37, mientras que el contado con liquidación (CCL) descendió a $1.458,71. El MEP surge de comprar bonos en pesos y venderlos en dólares dentro del país, mientras que el CCL implica una operatoria similar pero con liquidación de los títulos en el exterior para recibir las divisas fuera del sistema local.
Riesgo país
En cuanto al riesgo país, el indicador que elabora JPMorgan Chase registró una leve mejora y se ubicó en 554 puntos básicos, una unidad menos que en la jornada previa. Este índice compara el rendimiento de los bonos argentinos con los del Tesoro de Estados Unidos y funciona como referencia para medir la confianza de los inversores y el costo de financiamiento de un país.
Cuando el riesgo país se mantiene elevado, el acceso al crédito externo se vuelve más caro porque obliga al Estado a ofrecer tasas más altas para captar fondos. Con los niveles actuales, la Argentina debería pagar más del 9% anual en dólares para endeudarse en los mercados internacionales.
Sin embargo, el equipo económico descarta recurrir a esa vía en el corto plazo. El ministro de Economía, Luis Caputo, busca reducir la dependencia del financiamiento externo y analiza colocar en el mercado local un bono en dólares con vencimientos de corto plazo. El objetivo sería captar unos USD 2.000 millones para afrontar un compromiso de deuda superior a USD 4.200 millones previsto para julio.