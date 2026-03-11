En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Riesgo país
MERCADO DE CAMBIOS

El dólar mayorista volvió a perforar los $1.400 y el riesgo país se estabilizó

La cotización en el Mercado Libre de Cambios retrocedió a $1.396 en un contexto de estabilidad cambiaria y oferta sostenida de divisas. También cedieron el blue y los dólares financieros, mientras el indicador elaborado por JPMorgan registró una mejora.

El dólar mayorista volvió a perforar los $1.400 y el riesgo país se estabilizó

El dólar extendió su tendencia a la baja este miércoles en un escenario de relativa estabilidad cambiaria impulsado por una oferta sostenida de divisas en el mercado. En el segmento mayorista, la cotización volvió a perforar el umbral de los $1.400, un nivel que ya había sido atravesado a fines de febrero.

Leé también Espectacular estafa contra Aerolíneas Argentina por casi medio millón de dólares
Espectacular estafa contra Aerolíneas Argentina por casi medio millón de dólares. Foto: Aerolíneas Argentinas).

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron más de USD 400 millones y el tipo de cambio mayorista retrocedió cuatro pesos, hasta ubicarse en $1.396. Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció el techo de la banda cambiaria en $1.624,97, lo que deja a la cotización actual alrededor de 16,4% por debajo de ese límite.

Con ese valor, el dólar mayorista todavía cuenta con un margen de $228,97 antes de alcanzar el tope de la banda que obligaría al Banco Central a intervenir para moderar el movimiento del tipo de cambio.

Billete 2 dólares 3

En el segmento minorista también se observaron retrocesos. Según la referencia del Banco Nación, el dólar se ubicó en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, cinco pesos menos que en la jornada previa. El mercado siguió además con atención el contexto internacional, especialmente las tensiones en Medio Oriente.

En paralelo, el dólar blue o informal también retrocedió cinco pesos y se negoció en $1.415 en la Ciudad de Buenos Aires, el mismo valor que el minorista.

Dentro del mercado financiero, el dólar MEP bajó a $1.414,37, mientras que el contado con liquidación (CCL) descendió a $1.458,71. El MEP surge de comprar bonos en pesos y venderlos en dólares dentro del país, mientras que el CCL implica una operatoria similar pero con liquidación de los títulos en el exterior para recibir las divisas fuera del sistema local.

Riesgo país

En cuanto al riesgo país, el indicador que elabora JPMorgan Chase registró una leve mejora y se ubicó en 554 puntos básicos, una unidad menos que en la jornada previa. Este índice compara el rendimiento de los bonos argentinos con los del Tesoro de Estados Unidos y funciona como referencia para medir la confianza de los inversores y el costo de financiamiento de un país.

Riesgo país

Cuando el riesgo país se mantiene elevado, el acceso al crédito externo se vuelve más caro porque obliga al Estado a ofrecer tasas más altas para captar fondos. Con los niveles actuales, la Argentina debería pagar más del 9% anual en dólares para endeudarse en los mercados internacionales.

Sin embargo, el equipo económico descarta recurrir a esa vía en el corto plazo. El ministro de Economía, Luis Caputo, busca reducir la dependencia del financiamiento externo y analiza colocar en el mercado local un bono en dólares con vencimientos de corto plazo. El objetivo sería captar unos USD 2.000 millones para afrontar un compromiso de deuda superior a USD 4.200 millones previsto para julio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dólar Riesgo país JPMorgan Mercado
Notas relacionadas
Buscá este billete en tu casa porque tenés un tesoro escondido que puede valer hasta 25 mil dólares
El temblor de los mercados impacta negativamente en Argentina: acciones, dólar y riesgo país
El Banco Central ya compró más de USD 3.000 millones en 2026
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar