El dólar mayorista volvió a perforar los $1.400 y el riesgo país se estabilizó

En paralelo, el dólar blue o informal también retrocedió cinco pesos y se negoció en $1.415 en la Ciudad de Buenos Aires, el mismo valor que el minorista.

Dentro del mercado financiero, el dólar MEP bajó a $1.414,37, mientras que el contado con liquidación (CCL) descendió a $1.458,71. El MEP surge de comprar bonos en pesos y venderlos en dólares dentro del país, mientras que el CCL implica una operatoria similar pero con liquidación de los títulos en el exterior para recibir las divisas fuera del sistema local.

Riesgo país

En cuanto al riesgo país, el indicador que elabora JPMorgan Chase registró una leve mejora y se ubicó en 554 puntos básicos, una unidad menos que en la jornada previa. Este índice compara el rendimiento de los bonos argentinos con los del Tesoro de Estados Unidos y funciona como referencia para medir la confianza de los inversores y el costo de financiamiento de un país.

Riesgo país

Cuando el riesgo país se mantiene elevado, el acceso al crédito externo se vuelve más caro porque obliga al Estado a ofrecer tasas más altas para captar fondos. Con los niveles actuales, la Argentina debería pagar más del 9% anual en dólares para endeudarse en los mercados internacionales.

Sin embargo, el equipo económico descarta recurrir a esa vía en el corto plazo. El ministro de Economía, Luis Caputo, busca reducir la dependencia del financiamiento externo y analiza colocar en el mercado local un bono en dólares con vencimientos de corto plazo. El objetivo sería captar unos USD 2.000 millones para afrontar un compromiso de deuda superior a USD 4.200 millones previsto para julio.