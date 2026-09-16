El doloroso relato de Ana Paula Dutil al descubrir el romance de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Tiempo después, Dutil volvió a hablar sobre aquella etapa y contó cómo fue el comienzo de la relación entre Ortega y Prandi: “Estábamos viviendo juntos todavía cuando ellos se conocieron ”, dijo en 2024, y aclaró: “ Pero estábamos separados ”.

Además, Ana Paula reconoció qué sintió al enterarse de que su exmarido había vuelto a enamorarse y aseguró que su ego también tuvo un papel en ese momento. “Le pasó a él, me podría haber pasado a mí, pero no me pasó. Yo creo que ahí estuvo en juego mi ego diciendo... ‘¡Qué rápido que me reemplazó!’ Pero es parte de la vida ”, señaló, comprensiva, y agregó: “Uno se enamora y no elige cuándo, ni dónde, ni cómo, ni de quién. Es así”.

En otra entrevista, Dutil también hizo una llamativa referencia a la situación que atravesaron los tres: “Emanuel, Julieta y yo sabemos que no fue así, pero está todo más que bien porque, repito, me podría haber pasado a mí también”.

La depresión de Ana Paula Dutil en medio de la separación de Emanuel Ortega

La separación de Ortega no fue el único proceso que Ana Paula tuvo que atravesar durante aquellos años. La modelo también habló abiertamente sobre la depresión que padeció y aclaró que el cuadro había comenzado mucho antes de la ruptura. "Mi depresión empieza de antes, bastante años antes. No estuve bien medicada. No fui diagnosticada", explicó.

La pandemia marcó otro momento clave para Dutil. En ese período se produjo la separación definitiva, dejó Miami después de casi una década y regresó a la Argentina junto a sus hijos. Sobre cómo vivió ese cambio, recordó: " Durante la pandemia me separo, me mudo, porque viví casi 10 años afuera en Miami. Fue todo junto. Nos separamos allá y me vuelvo con mis hijos. Llegar acá no sé por qué fue peor. Me puse peor, me hundí profundamente, puedo decirlo".

Al hablar de esa nueva etapa, la modelo también describió la sensación de tener que empezar de cero después de casi veinte años junto a Ortega. Aunque tenía cerca a sus hijos, familiares y amigos, reconoció que atravesó un fuerte sentimiento de soledad. “Con Emanuel estuvimos casi 20 años, pero en algún momento se termina. Encontrarme acá…No sola porque está la familia, los amigos, los hijos, pero es como volver a empezar… estaba sola, me sentía sola. Todo lo veía negro", confesó.