Yanina Latorre criticó duro a Thelma Fardin por su video sobre Juan Darthés : "Frivolizás la causa"

Después de que Thelma Fardin publicara un video en sus redes sociales para hablar de la causa contra Juan Darthés, Yanina Latorre la cuestionó, la actriz le respondió y la conductora redobló la apuesta en Sálvese quien pueda (América TV).
Un fuerte cruce enfrentó a Thelma Fardin y Yanina Latorre tras el video que la actriz publicó sobre la causa contra Juan Darthés.
“Yanina, no es que te importe la forma, es que criticás lo único que podés porque no soportás el fondo. Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperás, voy a ser la sobreviviente que quiera. Sobre tu idea de “guionado”, cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos. Sé que preferís no exponerte y hacer un papelón. Que vos denostes cada cosa que hago, me enorgullece. La mitad es ignorancia y la otra mitad fake news. ¿Qué inventarás ahora para difamarme? La diferencia entre vos y yo, es que a mi los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos los tuyos, te hicieron destilar odio”, publicó Fardin en X.
En su programa, Latorre aclaró su postura: "Le creo todo a Thelma Fardin, su discurso, lo que padeció, lo que sufrió", y enfatizó: "No me gusta cómo comunica".
En el intercambio al aire, Ángel de Brito -invitado al ciclo- interpeló a Latorre: "¿Tendría que haber salido con ropa que no tenga marca?". Ella respondió: "Maquillada, editada, todo cortado. No estoy diciendo que no lo haga: no me gusta el video. Hizo lo mismo que la primera vez cuando lo denunció: en un cuarto de hotel, sentada".
"Yo puse un solo tuit. No la odio, no me molesta. Me jode que está todo como escrito. Está tan dura la denuncia que creo que la frivoliza", sumó.
Por último, profundizó su diferencia con Fardin: "Por mí sé la víctima que quieras, pero no me gusta la forma en la que comunicás. Tengo mis diferencias ideológicas con vos, puedo decirlo, no me gusta cómo pensás. Me parece que sos una feminista selectiva. Defendés solamente a las que son de tu condición".
Tras conocerse que la defensa de Juan Darthés intenta dejar sin efecto el juicio que le impuso seis años de prisión en régimen semiabierto, Thelma Fardin realizó un fuerte descargo en sus redes sociales.
En su perfil de Instagram, la intérprete difundió un video para poner al día a sus seguidores sobre el avance de la causa. “¿Vas a volver a hablar de esto? Sí”, comenzó diciendo Fardin.
Más adelante, centró su exposición en el punto clave de su mensaje: "El hecho en la justicia ya no se discute más, aunque en las redes digan lo que quieran. Lo que me preocupa es el miedo que tratan de meter cuando en las redes dicen 'Thelma tiene que pagar, tiene que ir presa que pague'".
De manera enfática, se refirió a los mensajes de odio: "Odiadores seriales, lamento informarles que eso no va a pasar. Cinco jueces federales lo declararon culpable. La materialidad de los hechos no se discute más".
Asimismo, explicó en qué consiste la maniobra judicial de la contraparte: “Ellos apelan como lo haría cualquier persona que enfrenta una condena, y eso está muy bien. No apelan sobre si pasó o no, hace rato reconocieron que pasó”. “Lo que discuten es si me ató o me pegó", agregó.
Luego detalló el propósito de esa estrategia: lograr que el proceso "vuelva a cero" y “prescriba”. También alertó sobre un accionar puntual: “Ahora atacan a peritos y psicólogos. Quieren desprestigiarlos para que su palabra no valga y asustarlos para que otros profesionales no se animen a declarar. Quieren silencio”, expresó.
Fardin también remarcó el costo personal de atravesar este camino: "El fallo aclara que no hay ningún beneficio para mí. Me quitó energía, salud emocional, dinero, pero el fallo no dice que el amor que yo recibo es inconmensurable, y que saber que yo aporte un granito de arena para que muchas personas de animaran a hablar no tiene precio".
Finalmente, cerró con una afirmación categórica: "Atacan esta causa porque es un emblema. Yo preferiría no serlo, pero tocó. ¿Y saben que? ganamos".