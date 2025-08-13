A24.com

Salieron a la luz los puntos clave del juicio que llevaron a la condena de Claudio Contardi

El veredicto final reveló preguntas que, según trascendió, fueron decisivas para que la Justicia condenara a Claudio Contardi en la causa iniciada por Julieta Prandi.

13 ago 2025, 22:18
Tras la condena de Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi, se difundieron las preguntas clave del juicio que habrían contribuido a la sentencia definitiva.

Luis Bremer presentó el veredicto en A la Tarde (América TV) y reveló seis preguntas realizadas durante el proceso que permitieron a la Justicia dar la razón a la modelo en la causa y que el empresario gastrónomico saliera del Tribunal Oral Criminal N° 2 de Zárate-Campana esposado. Según trascendió, compartirá penal con Julio César Grassi.

En primer lugar, comentó sobre la primera: "¿Corresponde hacer lugar nulidad planteada por la defensa presentada por Claudia Contardi? El Tribunal respondió que no".

"¿Se encuentra probada la existencia del hecho en su exterioriazación material? A esto responden que si", sumó Bremer.

En un tercer punto, leyó: "¿Se encuentra probada la participación del procesado en esos hechos o Julieta tenía traumas preexistentes o desarrolló posteriores y no tienen que ver con Contardi? Para el Tribunal si, está probado".

"¿Existen eximientes como causas de justificación o de inculpabilidad por ejemplo insanía mental, cuadros preexistentes, justificados desde la defensa de Contardi? Para el Tribunal no existe". Sobre esto, explicó: "A esto se lo plantea el Tribunal que el acusado puede tener algún cuadro de situación que le impida comprender y dirigir sus actos".

"¿Existen atenuantes?" "¿Concurren agravantes?", dicen el punto cinco y seis.

Qué dijo Julieta Prandi tras conocer la condena a Claudio Contardi

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, Julieta Prandi.

A la salida de los tribunales, la modelo habló con la prensa y destacó la relevancia que este fallo tiene en su vida, luego de años de lucha y espera.

"Lo primero que les quiero decir es gracias. Siento que la Justicia no me escuchó solo a mí sino a una sociedad que estuvo de este lado, a todos los medios les agradezco, esto tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno hacer una denuncia y tener que demostrar todo lo que uno vivió", expresó Julieta.

“Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, las víctimas desisten porque no pueden más. Siento que hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida que puedo elegir y ser feliz”, expresó Prandi, quien llegó a la sede judicial instantes después de que se conociera la sentencia contra su ex, y señaló que más adelante verá el momento exacto en que se leyó el veredicto.

“Hay un antes y un después”, reconoció con cierto alivio al referirse a la condena de su ex pareja. En cuanto a la situación de sus hijos, explicó: “Están en crisis, cayendo, el más grande está cayendo de la gravedad de los hechos que hasta el día de hoy se lo oculté”.

