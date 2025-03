"Estamos en un momento de incertidumbre", analizó Redrado sobre la tensión cambiaria

Embed - MARTÍN REDRADO: "ESTAMOS FRENTE A UN MOMENTO DE INCERTIDUMBRE"

En diálogo con el periodista de A24, Eduardo Feinmann, el economista evaluó: "Estamos frente a un momento de incertidumbre, todos los que conocemos al FMI sabemos que ellos quieren un tipo de cambio único, está claro que no están dadas las condiciones. Mientras no se aclare, tanto desde el Fondo como desde la Argentina, cuál es el centro o no de la nueva política cambiaria va a haber presión sobre el tipo de cambio".