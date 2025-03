El dólar blue llegó a su cotización más alta desde agosto y el Banco Central vendió US$ 48 millones

En el mercado informal, la divisa estadounidense anotó su tercera subida al hilo y no para. Este miércoles escaló $15 y alcanzó los $1.310. Se trató de la cotización más alta del blue desde hace más de siete meses: la última vez que la divisa alcanzó los $1.300 fue en agosto pasado. En lo que va de la semana avanzó $30 y la brecha con el dólar oficial también se acrecentó a 22,2%.

El dólar oficial cerró a $1.091,50 en el Banco Nación, el MEP subió a $1.298,29, el CCL se ofreció a $1.301,71. Mientras el dólar cripto cotizó a 1.313,29.

Los movimientos en el Banco Central

El Banco Central (BCRA) culminó la jornada con un resultado neto negativo de US$ 48 millones. De este modo, en las últimas ocho ruedas perdió US$ 1.361 millones. Además, desde enero la caída supera los US$ 3.100 millones.

Así, las reservas brutas internacionales retrocedieron a US$ 26.246 millones, la cifra más baja desde fines de enero de 2024.

Frente a esta situación, el Tesoro publicó la oferta para la licitación de mañana que es la más significativa en volumen desde enero. En ella, se ofrecerán dos bonos atados al dólar oficial para contener las tasas y evitar una migración hacia los dólares paralelos.

Los bonos bajaron en Wall Street

En la plaza local, el S&P Merval borró la suba inicial que había tenido y terminó con un retroceso de 0,8% a 2.467.228,85 puntos básicos. Entre las acciones líderes que vieron caídas estuvieron: Ternium (-3,1%), Edenor (-2%), y Comercial del Plata (-1,9%).

bonos-en-Wall-Street-1024x573.webp

Por su parte, el riesgo país sube y se ubica en 762 puntos. El martes, el indicador que elabora el JP Morgan había cerrado en 761 unidades.